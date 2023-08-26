Дипломат Янушка о целях Путина: важно было не только публично избавиться от Пригожина

Об этом Янушка сказал в передаче на LNK.
"Трудно забраться в голову Путина, но по сути это происшествие не очень выбивается из контекста в этой ситуации мафиозного, террористического государства – бандитские разборки, очевидно, что так и должно быть", – сказал дипломат.
По его словам, напуганные бандиты позже консолидируют власть и избавляются от неугодных им людей.
"Плюс армия. Коллективный Путин по сути консолидирует свою власть, чтобы продолжать оккупацию Украины", – констатировал собеседник.
Это, по словам Янушки, был подходящий случай, ведь в самолете было все командование "Вагнера".
"Конечно, это была специальная, показательная акция. Что тут говорить, если там есть полоний, "новичок"... Все же знают, что укажут на Путина, но ему неважно. Важно не то, что происходит – конечно, важно, но важно и то, как мы, Запад, реагируем и какие выводы делаем", – сказал дипломат.
Запад, по его оценке, пока относится к этому, как к спектаклю.
"Театр, но по сути, мог бы делать выводы, что с такими бандитами, террористами не стоит говорить никогда, над ними надо одержать победу. Но к таким выводам, скорее всего, не придут, поскольку есть страх – для тех, кто боится происходящего в России, это и прогнозируемо и нет. Это непрогнозируемое государство, которое может делать, что угодно, и такое государство надо от страха пытаться обуздать, а это значит, почти сдаться", – сказал Янушка.
"Думают, что ядерное оружие, которое есть у России, при том, как сейчас себя ведут - это самая страшная угроза для мира, поэтому мы, наверное, ничего не будем делать – никаких хороших выводов не будет", –продолжил собеседник.
Однако зомбированные россияне, которые считают войну в Украине священной, по словам Янушки, после гибели Пригожина могли засомневаться в силе Путина.
"Сейчас весь Кремль консолидирует свою силу в эту часть армии коллективного Путина. Одни люди напуганы, а те, которые не задумываются, считают, что все в порядке", – сказал дипломат.
По его словам, Пригожин с командой устранен.
"Сейчас, видимо, будет проходить полное перенятие власти, будут назначены какие-то менеджеры, а если теоретически Пригожин где-то жив, то он уже не имеет никакого значения", – сказал собеседник, комментируя теории заговора.
Однако Янушка обратил внимание на Александра Лукашенко.
"Лукашенко тоже был унижен, показали, что он в путинских бандитских разборках всего лишь инструмент", – сказал дипломат.
Однако само присутствие российской армии в Беларуси, по его словам, это опасность, которая может коснуться и нас.
"Нам в любом случае, неважно, что происходит, надо серьезно взглянуть на то, что происходит в Беларуси", – заметил Янушка.
По его словам, командование "Вагнера", видимо, еще думало, что оно что-то контролирует.
"Если можно было бы поверить, что сейчас сторонники Пригожина откопают танки и тысячами пойдут на Москву, это было бы хорошо для нас, если бы так было, но я в этом сомневаюсь. Это, может, иллюзия Запада, мы хотим, чтобы кто-то за нас сделал нашу работу. Мы сами должны это сделать – помочь Украине победить в войне", – подчеркнул собеседник.