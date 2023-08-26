Дипломат Янушка о целях Путина: важно было не только публично избавиться от Пригожина

Об этом Янушка сказал в передаче на LNK.

"Трудно забраться в голову Путина, но по сути это происшествие не очень выбивается из контекста в этой ситуации мафиозного, террористического государства – бандитские разборки, очевидно, что так и должно быть", – сказал дипломат.

По его словам, напуганные бандиты позже консолидируют власть и избавляются от неугодных им людей.

"Плюс армия. Коллективный Путин по сути консолидирует свою власть, чтобы продолжать оккупацию Украины", – констатировал собеседник.

Это, по словам Янушки, был подходящий случай, ведь в самолете было все командование "Вагнера".

"Конечно, это была специальная, показательная акция. Что тут говорить, если там есть полоний, "новичок"... Все же знают, что укажут на Путина, но ему неважно. Важно не то, что происходит – конечно, важно, но важно и то, как мы, Запад, реагируем и какие выводы делаем", – сказал дипломат.

Запад, по его оценке, пока относится к этому, как к спектаклю.