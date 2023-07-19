Дипломат обратил внимание на разговоры о Сувалкском коридоре: это странная новость

"Однако в случае такой войны и Вильнюс, возможно, был бы разрушен. Что нам с того, что не будет Калининграда, если не будет и Вильнюса? Какая тут оборонительная логика? Подкреплять сдерживание Вильнюса угрозой уничтожения Калининграда? Если будет разрушен один конец Сувалкского коридора – Калининград, другой конец – Беларусь, пока идет война, будет разрушать Вильнюс, который будет очень сложно защитить от дальнобойной артиллерии", – считает А. Янушка.

Поэтому суть не в разглагольствовании по поводу того, что будет и что не актуально в случае войны, а в сдерживании, чтобы никогда не пришлось воевать. И должно быть такое сдерживание, чтобы не мы думали, что сдерживаем, а чтобы и коллективный Путин это понял. А Сувалкский коридор, как и транзит в Калининград, создает и будет создавать риск потенциальных провокаций и гибридных атак, когда действие может происходить в серой зоне и будет непонятно (кто ж не хотел бы, чтобы это было ясно), нужно ли уже активировать статью 5 НАТО, или еще подождать", – прокомментировал политик.