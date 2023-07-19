Дипломат обратил внимание на разговоры о Сувалкском коридоре: это странная новость

Такими мыслями в фейсбуке дипломат поделился в понедельник вечером. "Действительно ли Сувалкский коридор "больше не актуален"? Членство Швеции и Финляндии в НАТО трудно переоценить как фактор безопасности Литвы. Однако утверждать, что Швеция уже является членом НАТО, пока рано. То, что мы увидели в Вильнюсе, является одним из элементов торговли Р. Эрдогана интересами безопасности НАТО. До осени еще далеко, у России еще есть время, она может активировать свои агентуры для провокаций в Швеции", – написал А. Янушка.
При этом он обратил внимание на разговоры о Сувалкском коридоре.
"В контексте будущего членства Швеции в НАТО особенно опасно то, что бывшие литовские армейские офицеры и бизнесмены, близкие к армии и ее политикам, публично распространяют по телевидению новость о том, что Сувалкский коридор “утратил свою актуальность, совершенно не интересен”, потому что он был “интересен только в том случае”, когда в Литву должна была поступать поддержка из стран НАТО, а теперь поддержка шла бы через Балтийское море.
Странная новость. Это значит, что железная дорога с единой колеей, которая должна соединить Литву и Польшу, теряет свое стратегическое значение, она неактуальна, можно не торопиться и строить ее еще лет двадцать. Море и Швеция спасут.
В то же время говорится, что Польша вообще напрасно сосредоточила мощные силы в Сувалкском коридоре, ей, вероятно, следует их отвести, если она прислушается к этому совету. Потому что Польша в любом случае получит поддержку от стран НАТО напрямую, не через Сувалки, конечно. И если у Сувалского коридора нет другого значения и опасности тоже нет, то зачем его защищать? Если представить, что у Кремля нет планов объединить "исконно русские земли Калининграда" с основной Россией, где Сувалкским коридором может быть вся Литва.
"Нас это больше не интересует – скажите это полякам", – написал дипломат. Он обратил внимание на то, что в случае тотальной войны с Россией "силы НАТО уничтожили бы Калининград за несколько дней, тогда и Калининград, и Сувалкский коридор потеряли бы военное значение".
"Однако в случае такой войны и Вильнюс, возможно, был бы разрушен. Что нам с того, что не будет Калининграда, если не будет и Вильнюса? Какая тут оборонительная логика? Подкреплять сдерживание Вильнюса угрозой уничтожения Калининграда? Если будет разрушен один конец Сувалкского коридора – Калининград, другой конец – Беларусь, пока идет война, будет разрушать Вильнюс, который будет очень сложно защитить от дальнобойной артиллерии", – считает А. Янушка.
Поэтому, как он подчеркивал, любая война была бы гибельна для Литвы.
"Поэтому для Литвы заявление "будем защищать каждый сантиметр" должно означать присутствие сил НАТО (Германии, Польши и т. д.) здесь, в Литве, рядом с нашими силами. Как в холодную войну – "держать линию" вдоль границы, а не отвоевывать территорию без граждан.
Поэтому суть не в разглагольствовании по поводу того, что будет и что не актуально в случае войны, а в сдерживании, чтобы никогда не пришлось воевать. И должно быть такое сдерживание, чтобы не мы думали, что сдерживаем, а чтобы и коллективный Путин это понял. А Сувалкский коридор, как и транзит в Калининград, создает и будет создавать риск потенциальных провокаций и гибридных атак, когда действие может происходить в серой зоне и будет непонятно (кто ж не хотел бы, чтобы это было ясно), нужно ли уже активировать статью 5 НАТО, или еще подождать", – прокомментировал политик.
Поэтому и военные силы в Сувалкском коридоре, по словам А. Янушки, нужны не через семь лет, а сейчас.
"Хорошо, что поляки хоть по ту сторону границы стоят и не считают это "неактуальным". И что украинцы воюют каждый день, когда мы только предложили им вступить в НАТО, когда они победят Россию, но не уничтожат ее.
Русские хотели бы, чтобы мы успокоились, чтобы не приглашали ни немцев, ни поляков помочь нам "держать линию" здесь, на месте. Но мы не должны успокаиваться, сколько бы нас ни гипнотизировали, что все хорошо, мы в НАТО и этого достаточно", – добавил дипломат.