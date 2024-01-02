ДГБ в январе намерен завершить проверку лиц, получивших литовское гражданство

Такая проверка проводится с целью установить, не представляют ли эти лица угрозы национальной безопасности Литвы.

"ДГБ намерен завершить процесс оценки позднее в этом месяце и за один раз дать общий ответ обо всех сомнительных лицах", — говорится в комментарии Министерства внутренних дел.

В конце ноября прошлого года МВД поручило ДГБ проверить всех, кто получал литовское гражданство в порядке исключения.

На данный момент ДГБ не предоставил конкретных цифр относительно процента лиц в этом списке, признанных угрозой национальной безопасности или выступающих в поддержку государств-агрессоров.

Дальнейшие решения в отношении этих лиц будут приниматься Департаментом миграции после получения заключения.