ДГБ в январе намерен завершить проверку лиц, получивших литовское гражданство

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В январе Департамент государственной безопасности (ДГБ) намерен представить в Департамент миграции заключения в отношении иностранцев (761 человек), получивших литовское гражданство в порядке исключения.

Такая проверка проводится с целью установить, не представляют ли эти лица угрозы национальной безопасности Литвы.

"ДГБ намерен завершить процесс оценки позднее в этом месяце и за один раз дать общий ответ обо всех сомнительных лицах", — говорится в комментарии Министерства внутренних дел.

В конце ноября прошлого года МВД поручило ДГБ проверить всех, кто получал литовское гражданство в порядке исключения.

На данный момент ДГБ не предоставил конкретных цифр относительно процента лиц в этом списке, признанных угрозой национальной безопасности или выступающих в поддержку государств-агрессоров.

Дальнейшие решения в отношении этих лиц будут приниматься Департаментом миграции после получения заключения.

Напомним, что министерство поручило ДГБ проверить этих лиц после того, как выяснилось, что российская балерина с литовским гражданством Илзе Лиепа открыто выражает свое расположение и поддержку Москве.

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