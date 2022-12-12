ДГБ Литвы отреагировал на сообщения о диверсантах из "Русича" : это происходит постоянно

"Российские субъекты, в том числе службы разведки и безопасности, заинтересованы в том, чтобы постоянно и различными способами собирать интересующие их сведения о стратегических, военных объектах в Литве, другую политическую, экономическую, военную, научно-техническую информацию. Мы призываем граждан Литвы воздержаться от сбора какой-либо информации и предоставления ее субъектам враждебных государств, не вовлекаться в деятельность, направленную против интересов государства, которая может навредить национальной безопасности Литвы", - в переданном Elta комментарии указывают представители Отдела стратегической коммуникации ДГБ.

ДГБ напоминает, что за действия против Литовской Республики законодательством предусмотрена ответственность (например, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за видеосъемку, фотосъемку или другую визуализацию военной территории либо за передачу полученной визуальной информации другим лицам без права сделать это, тем временем Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за содействие другому государству в совершении действий против Литовской Республики, а также за сбор и/или передачу информации, представляющей интерес для разведки иностранного государства).

"Лиц, располагающих важной информацией о существующих или потенциальных угрозах государственной безопасности, призываем незамедлительно сообщить об этом в Департамент государственной безопасности", - отмечает ДГБ.

Представитель СОГГ: информация оценивается как важная, но на границе уже есть определенная система нейтрализации случаев

Представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис также отмечает, что было обращено внимание на якобы желание групп, связанных с Кремлем, получить разведданные о странах Балтии. Однако, отмечает он, после введения чрезвычайного положения на границе уже введена определенная система нейтрализации подобных случаев.

"Эта информация видна, она известна, ее учитывают, но ситуация на самой границе, возвращаясь к тем вещам, что там чрезвычайное положение, стабильная. В связи с геополитической напряженностью усилен контроль, ведется мониторинг ситуации, и она усилена дополнительными силами, выделены технические ресурсы. Если есть хоть какая-то активность, мы сразу реагируем, а если есть отклонения от нормальной ситуации, то их сразу проверяют", - Elta сказал Г. Мишутис.

Представитель СОГГ обращает внимание на то, что в стране действуют правовые акты, регламентирующие доступ к государственной границе, и на пограничном участке применяется проверка документов, удостоверяющих личность. Также, как указывает Г. Мишутис, дополнительным инструментом пограничников является контролируемый доступ к Беларуси, поскольку, отмечает он, въехать могут только лица, имеющие пропуск.

ELTA напоминает, что в воскресенье газета "The Guardian" опубликовала информацию о том, что связанная с Кремлем неонацистская группировка якобы запросила разведданные о пограничной и военной деятельности Литвы, Латвии и Эстонии.