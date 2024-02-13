ДГБ Литвы о российском списке разыскиваемых политиков: это – попытка вмешательства во внутренние дела Литвы

"Департамент госбезопасности, как и прежде, рекомендует гражданам Литвы воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и ее союзницы", – говорится в комментарии для Elta.
В Департаменте отмечают, что распространение российской официальной версии истории является одним из важнейших личных приоритетов Владимира Путина, поэтому для реализации этих целей используются все ресурсы, доступные кремлевскому режиму.
"В силу личной заинтересованности В. Путина большинство проявлений сомнения в российском официальном историческом нарративе расцениваются как откровенно враждебные действия и получают быстрый и агрессивный ответ со стороны Кремля", – отмечает ДГБ, подчеркивая особое усиление данных процессов с 2020 г. после принятия Россией поправок к уголовному кодексу относительно уничтожения могил и памятников советским воинам.
Кроме того, отмечается, что в Следственном комитете России создан специальный отдел, отвечающий за борьбу с предполагаемой фальсификацией исторических фактов. После этих событий, по словам ДГБ, было начато множество досудебных расследований против иностранных граждан, деятельность которых не соответствовала положениям российской официальной версии истории.
"Досудебное расследование начато также и в отношении граждан Литвы, которые, по мнению России, имеют отношение к Делу 13 января, а также к инициированию и осуществлению демонтажа объектов советского военного наследия в Литве. Включение этих граждан в списки разыскиваемых является инструментом давления правящего российского режима, используемым для попыток вмешательства во внутренние дела Литвы и остановки процессов, неблагоприятных для российской политики истории", – говорится в ответе.