ДГБ Литвы о российском списке разыскиваемых политиков: это – попытка вмешательства во внутренние дела Литвы

"Департамент госбезопасности, как и прежде, рекомендует гражданам Литвы воздержаться от поездок в Российскую Федерацию и ее союзницы", – говорится в комментарии для Elta.

В Департаменте отмечают, что распространение российской официальной версии истории является одним из важнейших личных приоритетов Владимира Путина, поэтому для реализации этих целей используются все ресурсы, доступные кремлевскому режиму.

"В силу личной заинтересованности В. Путина большинство проявлений сомнения в российском официальном историческом нарративе расцениваются как откровенно враждебные действия и получают быстрый и агрессивный ответ со стороны Кремля", – отмечает ДГБ, подчеркивая особое усиление данных процессов с 2020 г. после принятия Россией поправок к уголовному кодексу относительно уничтожения могил и памятников советским воинам.