2024.05.28 18:34

ДГБ констатировал, что заявления Вайткуса не представляют угрозы безопасности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Eduardas Vaitkus
Eduardas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Арвидас Поцюс утверждает, что, по оценке Департамента государственной безопасности (ДГБ), риторика кандидата Эдуардаса Вайткуса, попытавшего счастье на выборах, не представляет угрозы для национальной безопасности.

"Была дана краткая оценка, что заявления не представляют угрозы нашей безопасности", - сообщил Поцюс.

По его мнению, заявления Вайткуса следует рассматривать скорее как предвыборную риторику.

"Все же мы демократическое государство и свобода слова гарантирована всем людям. И здесь это можно рассматривать как предвыборное шоу, мобилизующее определенную аудиторию избирателей", - сказал председатель ПКНБО.

Напоминаем, что на состоявшемся несколько недель назад заседании КНБО принял решение запросить от Департамента государственной безопасности (ДГБ) оценку высказываний Эдуардаса Вайткуса, который попытал счастье на президентских выборах и обвиняется в распространении прокремлевского нарратива.

Вайткус, занявший на президентских выборах пятое место, уверяет, что осенью будет баллотироваться в Сейм.

Политик в первом туре президентских выборов получил 7,31% голосов.

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