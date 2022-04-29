ДГБ: белорусы вели перехват телефонных данных пограничников Литвы, оказывали давление

По их данным, Беларусь активно применяла меры технической разведки против литовских военнослужащих, охраняющих литовско-белорусскую границу, и сотрудников Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Имеющиеся данные показывают, что метаданные телефонных переговоров были перехвачены, а затем использованы для психологического воздействия», — говорится в опубликованной в пятницу оценке угроз нацбезопасности Литвы, подготовленной Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и Вторым департаментом оперативных служб при Минобороны (военной разведкой).

«Отмечено также использование информации, опубликованной в социальных сетях, для идентификации лиц, работающих на границе, им с фейковых аккаунтов направлялись сообщения с угрозами», — отмечается в отчете.

В прошлом году охрана границы в Литве была усилена дополнительными сотнями пограничников и солдат после резкого увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси.

В прошлом году из Беларуси в Литву проникли 4000 нелегальных мигрантов, в основном из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной атакой.

В оценке угроз также говорится, что белорусская разведка собирает информацию об инфраструктуре, важной для национальной безопасности Литвы, пограничных участках и системах безопасности на границе.

«Такие данные, вероятно, будут использоваться не только для направления мигрантов, но и для военного планирования Беларуси и России», — говорится в документе.

Литва не является целью мигрантов

Литовская разведка утверждает, что вместе с потоком мигрантов в Литву пытались проникнуть несколько десятков человек, скрывающихся свои связи с террористическими или экстремистскими организациями, или подозреваемых в подобных связях, участвовавших в деятельности военизированных формирований и имеющие военный опыт.

В качестве примера разведка рассказывает о том, как один человек, приехавший в Литву, скрыл свои связи, ранее воевал на стороне группировки «Исламское государство» в конфликтных районах.

Другой человек, упомянутый в оценке угроз, скрывал связи с военизированной группировкой, навыки обращения с оружием и военный опыт в региональных конфликтах.

Обоим иностранцам не было предоставлено убежище, и власти решили их депортировать из Литвы.

По данным разведки, у подозреваемых нет намерений действовать против Литвы, в целом Литва является транзитной страной для большинства мигрантов, направляющихся на Запад.

«Литва не является мишенью исламистских организаций, поэтому в ближайшее время вероятность террористических актов в Литве останется низкой, несмотря на возросшие миграционные потоки», — говорится в оценке угроз.

«Однако, если организуемая белорусским режимом нелегальная миграция из конфликтных регионов вдоль восточных границ Европы станет постоянным явлением, вполне вероятно, что члены террористических или экстремистских организаций попытаются использовать ее более активно, что приведет к увеличению транзита террористов через Литву", - отмечается в документе.

По данным разведки, нельзя исключать, что среди нелегальных мигрантов есть и лица, пытающиеся скрыться от преследования в собственной стране.

Информация для оценки угроз национальной безопасности, опубликованная разведкой в ​​пятницу, была собрана до начала февраля, поэтому она не анализирует военные и геополитические последствия российского вторжения в Украину и наиболее актуальную ситуацию с безопасностью.