Депутаты Сейма прокомментировали предложение обнародовать имена сотрудничавших с КГБ госслужащих:"охоты на ведьм не будет"

В законе он предлагает предусмотреть, чтобы информация о тайном сотрудничестве с КГБ была рассекречена и обнародована, когда человек занимает должность госслужащего или является кандидатом на нее. Политик также предлагает узаконить, что лица, признанные тайно сотрудничавшими со спецслужбами бывшего СССР, не могут занимать должность руководителя муниципальной институции или учреждения или его заместителя.
Юридический департамент Сейма последовательно придерживается позиции, что предлагаемое постановление противоречит Конституции и закрепленному в ней принципу верховенства права. Однако опрошенные информагентством ELTA политики, представляющие различные парламентские фракции, говорят, что люстрация – это вопрос политической воли.
Лауринас Кащюнас: к обнародованию имен всех госслужащих сотрудничавших с КГБ я отношусь осторожно, а что касается руководителей, то я бы не исключал такую идею
Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас скептически относится к предложению включить все должности государственной службы в список публичных должностей, поскольку это будет означать, что государство не выполнит своего обещания.
"Государство должно сдержать свое обещание. Хочу отметить принципиальные моменты: сознавшиеся – это те люди, которые были в агентурной сети, но когда 30 лет назад государство предложило им сознаться, сказать то, что они знают, им были даны определенные гарантии. Государство дало слово: если вы не будете заниматься политикой, не пытаетесь занять должностей судей, прокуроров – информация о вас не будет обнародована. Это была обязанность государства. В этом и заключалась идея люстрации", – рассказал Elta член фракции Сейма "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".
Он отмечает, что автор поправок к закону Стасис Туменас в пояснительной записке цитирует историков, которые заявляют, что в независимой Литве еще могло быть около 25 тысяч человек, сотрудничавших с КГБ в советский период, из них в 2000 году признались в сотрудничестве всего 1589 человек.
Лауринас Кащюнас
"Предлагается обнародовать только тех, кто сознался. Это значит, что мы создаем неравную ситуацию, потому что те, кто сознался, окажутся в худшем положении, чем те, кто, образно говоря, "сидит в кустах". Я думаю, что этот принцип ошибочен. У России, скажем, есть данные обо всех 25 тысячах человек, а мы обнародуем только часть бывших сотрудников КГБ? С другой стороны, если вы член Сейма, член правительства, мэр и баллотируетесь на эти должности, вы должны это учитывать, потому что заранее знаете, что информация о прежнем сотрудничестве с КГБ будет обнародована", – заявил Кащюнас.
Ранее в Сейм вносились предложения добавить в список публичных должностей депутатов Европарламента и дипломатов.
Председатель Комитета национальной безопасности Сейма не считает, что следует предать огласке имена всех госслужащих, сотрудничавших с КГБ, однако, по его мнению, стоит задуматься о руководителях госпредприятий и тех, кто занимает руководящие должности на государственной службе.
"Почему нет? Можно подумать. Я бы не стал полностью отвергать такую идею, ее можно было бы рассмотреть. Но я еще раз призываю вас не забывать саму основу того, с чего все началось. Государство должно сдержать свое обещание, но идею расширения перечня должностей, я считаю, следует рассмотреть. Речь должна идти о тех, кто занимает руководящие должности на госслужбе, о руководителях госпредприятий", – сказал Кащюнас.
Рита Тамашюнене: "охоты на ведьм" не будет, но это важный факт биографии
Депутат Сейма Рита Тамашюнене, представляющая Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей рассматривает предложение обнародовать информацию о бывших сотрудниках КГБ, работающих на государственной службе, как попытку говорить об этой проблеме. Однако, она считает, что это предложение слишком ограничено.
"Я не думаю, что факт публичности должен применяться избирательно. Я придерживаюсь позиции, что должны быть преданы огласке все – и те, кто признался в своем прежнем сотрудничестве с КГБ, и те, кто этого не сделал. Государство должно знать обо всех, кто сотрудничал со спецслужбами бывшего СССР. Я не согласна с применением избирательного принципа, потому что тогда те, кто работает на госслужбе, будут обнародованы, а те, кто занимает другие ответственные должности в государстве, будут засекречены", – заявила Elta Тамашюнене.
Она также отметила, что даже сейчас, претендуя на выборные должности, в анкете необходимо указывать, сотрудничали ли вы с КГБ. "Однако есть лазейки в законодательстве, потому что Центральная избирательная комиссия не всегда может это контролировать. На мой взгляд, это происходит потому, что в законе нет общего положения, обязывающего обнародования имена всех бывших сотрудников КГБ и завершить процесс люстрации", – сказала Рита Тамашюнене.
Рита Тамашунене
По ее мнению, действующее положение закона о засекречивании имен бывших сотрудников КГБ на 75 лет неуместно и возмущает общественность, которая хочет справедливости. "Я слышу это во время встреч с избирателями. Они задаются вопросом, почему так может быть, ведь они знают, что, например, тот или иной человек когда-то сотрудничал со спецслужбами, жаловался, писал рапорты, а сейчас занимает ответственную должность. Но, к сожалению, этот факт невозможно никак проверить, закон не предусматривает такой возможности", – добавила заместитель председателя смешанной группы депутатов Сейма.
У нее сложилось впечатление, что "почему-то правящее большинство, как никто другой, хочет спрятать бывших сотрудников КГБ и ждать, пока таких людей просто не станет в живых".
"Никто здесь не собирается устраивать "охоту на ведьм", но это важный факт биографии. То, что находится под защитой данных, должно быть защищено, эти люди не должны подвергаться наказанию, но информация о бывших сотрудниках КГБ не должна быть секретной. Работодатели и кадровые агентства могут по своему оценить такую деятельность в прошлом человека", – считает депутат.
Как уже сообщала ELTA, 25 мая этого года из-за возможного противоречия с Конституцией Сейм постановил не рассматривать поправки к закону, подготовленные членами Сейма, представляющими Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей, согласно которым предлагалось с 1 января 2024 года обнародовать имена бывших сотрудников КГБ.
Однако депутат Сейма Тамашюнене не считает, что рассекречивание сотрудников КГБ противоречит Конституции. Раскрытие их имен, по ее мнению, должно быть произведено и соответствовало бы духу Конституции. Она рассказала Elta, что на осенней сессии LLRA-KŠS намерена подготовить и внести в Сейм усовершенствованные поправки к закону, регулирующему процесс люстрации.
Стасис Туменас
Юридический департамент Сейма: такое предложение противоречит Конституции, список должностей расширять не следует
Юристы Сейма критически относятся к возникающим в парламенте инициативам обнародовать тех, кто признался в сотрудничестве литовского государства с КГБ. Оценивая подобные проекты, юридический департамент Сейма неоднократно подчеркивал, что это противоречит Конституции. Поправки к закону, зарегистрированные членом Сейма С. Туменасом, вызвали у юристов аналогичную реакцию.
"Мы считаем, что предложенное правовое регулирование, которое рассекретит и обнародует информацию о тайном сотрудничестве лиц, занимающих или претендующих на должности государственных служащих, со спецслужбами бывшего СССР, в чем эти лица дали признательные показания Литовскому государству , противоречит принципу верховенства закона, закрепленному в Конституции", – говорится в заявлении юридического департамента.
Юристы подчеркивают, что государство взяло на себя обязательство защищать сведения, составляющие государственную тайну, и обещало лицам, подчинившимся закону и добровольно признавшимся в тайном сотрудничестве со спецслужбами бывшего СССР, что факт их признания и выданная ими информация будут засекречены, если эти люди не будут претендовать на должности Президента, членов Сейма, муниципальных советов, Правительства, судей и прокуроров.
"Перечень этих обязанностей не следует расширять, поскольку в противном случае могут быть нарушены законные ожидания лиц, которые доверяли государству и его закону и предоставили государству соответствующую информацию о себе", – считают юристы Сейма.
По мнению юридического департамента, включение всех госслужащих в список должностей, на которых нужно рассекретить и обнародовать сведения о тайном сотрудничестве человека с КГБ, "может свести на нет законные ожидания лица, занимающего или намеревающегося претендовать на эти должности, и нарушить их законные интересы".
"Такой закон означал бы, что государство не выполняет взятые на себя перед человеком обязательства, подрывал бы доверие человека к государству и закону и тем самым нарушал бы конституционные принципы защиты законных ожиданий, правовой определенности и правовой защищенности, которые (...) являются неотъемлемыми элементами конституционного принципа верховенства права", – говорится в заключении юридического департамента.
30 июня 2015 года Сейм принял проект поправки к Закону о регистрации, признании в сотрудничестве, постановке на учет и защите лиц, тайно сотрудничавших со спецслужбами бывшего СССР, который обязывал сохранять секретность в течение 75 лет и защищать информацию о таких лицах, и предоставленные ими данные.
Информация о лицах, тайно сотрудничавших со спецслужбами СССР, рассекречивается и обнародуется, когда лицо занимает пост Президента Республики, члена Сейма или муниципального совета, члена Правительства, судьи или прокурора или же является кандидатом на такой пост.