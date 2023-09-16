Депутаты Сейма прокомментировали предложение обнародовать имена сотрудничавших с КГБ госслужащих:"охоты на ведьм не будет"

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас скептически относится к предложению включить все должности государственной службы в список публичных должностей, поскольку это будет означать, что государство не выполнит своего обещания.

Лауринас Кащюнас: к обнародованию имен всех госслужащих сотрудничавших с КГБ я отношусь осторожно, а что касается руководителей, то я бы не исключал такую идею

В законе он предлагает предусмотреть, чтобы информация о тайном сотрудничестве с КГБ была рассекречена и обнародована, когда человек занимает должность госслужащего или является кандидатом на нее. Политик также предлагает узаконить, что лица, признанные тайно сотрудничавшими со спецслужбами бывшего СССР , не могут занимать должность руководителя муниципальной институции или учреждения или его заместителя.

"Предлагается обнародовать только тех, кто сознался. Это значит, что мы создаем неравную ситуацию, потому что те, кто сознался, окажутся в худшем положении, чем те, кто, образно говоря, "сидит в кустах". Я думаю, что этот принцип ошибочен. У России, скажем, есть данные обо всех 25 тысячах человек, а мы обнародуем только часть бывших сотрудников КГБ? С другой стороны, если вы член Сейма, член правительства, мэр и баллотируетесь на эти должности, вы должны это учитывать, потому что заранее знаете, что информация о прежнем сотрудничестве с КГБ будет обнародована", – заявил Кащюнас.

Он отмечает, что автор поправок к закону Стасис Туменас в пояснительной записке цитирует историков, которые заявляют, что в независимой Литве еще могло быть около 25 тысяч человек, сотрудничавших с КГБ в советский период, из них в 2000 году признались в сотрудничестве всего 1589 человек.

"Государство должно сдержать свое обещание. Хочу отметить принципиальные моменты: сознавшиеся – это те люди, которые были в агентурной сети, но когда 30 лет назад государство предложило им сознаться, сказать то, что они знают, им были даны определенные гарантии. Государство дало слово: если вы не будете заниматься политикой, не пытаетесь занять должностей судей, прокуроров – информация о вас не будет обнародована. Это была обязанность государства. В этом и заключалась идея люстрации", – рассказал Elta член фракции Сейма "Союз Отечества – Литовские христианские демократы".

Депутат Сейма Рита Тамашюнене, представляющая Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей рассматривает предложение обнародовать информацию о бывших сотрудниках КГБ, работающих на государственной службе, как попытку говорить об этой проблеме. Однако, она считает, что это предложение слишком ограничено.

"Почему нет? Можно подумать. Я бы не стал полностью отвергать такую идею, ее можно было бы рассмотреть. Но я еще раз призываю вас не забывать саму основу того, с чего все началось. Государство должно сдержать свое обещание, но идею расширения перечня должностей, я считаю, следует рассмотреть. Речь должна идти о тех, кто занимает руководящие должности на госслужбе, о руководителях госпредприятий", – сказал Кащюнас.

Председатель Комитета национальной безопасности Сейма не считает, что следует предать огласке имена всех госслужащих, сотрудничавших с КГБ, однако, по его мнению, стоит задуматься о руководителях госпредприятий и тех, кто занимает руководящие должности на государственной службе.

"Я не думаю, что факт публичности должен применяться избирательно. Я придерживаюсь позиции, что должны быть преданы огласке все – и те, кто признался в своем прежнем сотрудничестве с КГБ, и те, кто этого не сделал. Государство должно знать обо всех, кто сотрудничал со спецслужбами бывшего СССР. Я не согласна с применением избирательного принципа, потому что тогда те, кто работает на госслужбе, будут обнародованы, а те, кто занимает другие ответственные должности в государстве, будут засекречены", – заявила Elta Тамашюнене.

Она также отметила, что даже сейчас, претендуя на выборные должности, в анкете необходимо указывать, сотрудничали ли вы с КГБ. "Однако есть лазейки в законодательстве, потому что Центральная избирательная комиссия не всегда может это контролировать. На мой взгляд, это происходит потому, что в законе нет общего положения, обязывающего обнародования имена всех бывших сотрудников КГБ и завершить процесс люстрации", – сказала Рита Тамашюнене.

Рита Тамашунене