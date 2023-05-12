В пресс-релизе фракции консерваторов сказано, что нынешнее название - это российский нарратив, название появилось во время агрессии СССР в годы Второй мировой войны.

В советское время регион назвали именем большевика и революционера Михаила Калинина. После смерти Калинина его именем назвали несколько городов, в их числе и прежний Кенингсберг, ныне - Калининград. Он сохранил свое название до наших дней.

По словам Семешки, в контексте войны в Украине надо пересмотреть названия, отказаться от тех, которые чужды литовскому языку.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам, искусственные названия", – сказал депутат.

Председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Кузмицкене обратила внимание на целенаправленную политику Москвы в сфере топонимики, сегодня это надо менять.

"Часть Восточной Пруссии, доставшаяся СССР как военный трофей, была названа Калининградской областью, после Второй мировой войны она принадлежала СССР, затем РФ. Здесь никогда до этого не жили русские, Сталин лгал, говоря, что это исторические земли русских. Чтобы забылось прошлое этих мест Москва проводила целенаправленную политику в сфере топонимики, были русифицированы названия населенных пунктов, водоемов", – заметила Кузмицкене.

"Пришло время не мириться с фальсификацией истории, отказаться от введенных названий, вернуться к исторической топонимике – вернуть этому региону балтийскую лингвистическую идентичность", – продолжила депутат.