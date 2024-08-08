2024.08.08 12:22

Депутату Вильнюсского горсовета Тамошюнайте предъявлено обвинение в злоупотреблениях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Edita Tamošiūnaitė
Edita Tamošiūnaitė
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В ходе проводимого Службой специальных расследований (ССР) предварительного расследования возможного нецелевого использования денежных средств, выделяемых на деятельность депутата горсовета, подозрения в злоупотреблении служебным положением были предъявлены депутату Вильнюсского горсовета Эдите Тамошюнайте и бывшему депутату Мариямпольского муниципального совета Вилюсу Кривицкасу.

По имеющимся данным, бывшие и действующие депутаты советов предположительно фальсифицировали настоящие документы, указывая в них недостоверные данные о понесенных расходах, не связанных с деятельностью депутата совета и не подлежащих возмещению.

Э. Тамошюнайте, будучи депутатом Вильнюсского горсовета, предположительно, злоупотребляя своим служебным положением, могла причинить муниципальной администрации города Вильнюса ущерб почти на 6500 евро. Ей предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, сообщила ССР в четверг.

По данным другого расследования, В. Кривицкас, будучи депутатом Мариямпольского муниципального совета, предположительно, злоупотребляя своим служебным положением, мог нанести Мариямпольской муниципальной администрации ущерб почти на 2300 евро. Ему предъявлены подозрения в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, фальсификации документов и распоряжении ими.

Предварительные расследования, проводимые ССР по поводу возможных злоупотреблений служебным положением со стороны депутатов муниципальных советов в период 2019-2023 гг., контролируются прокурорами Отделов по расследованию организованной преступности и коррупции соответствующих районных прокуратур.

В настоящее время ССР проводит предварительные расследования по поводу возможного нецелевого использования муниципальных средств в 26 муниципалитетах.

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