Депутат Жемайтайтис создает свою партию

"Идея создания партии появилась в мае, потом она стала воплощаться в жизнь, сейчас собираем подписи необходимые для регистрации. Надо собрать больше 2000 подписей", – сказал порталу Delfi политик.

Он прогнозирует, что партия будет зарегистрирована в конце ноября/начале декабря этого года. Каким будет название и символика новой партии - пока неизвестно.

Жемайтайтис сказал, что есть несколько вариантов названия, окончательное решение будет принято на учредительном съезде. На вопрос, какое место партия займет на политической карте страны, Жемайтайстис сказал, что надо учитывать его высказывания в парламенте и его взгляды.

"Вы сможете понять, я больше отношусь к правоцентристам. Литва как страна - основа и на ней нужно строить все. У нас как-то все наоборот, республиканцы это социал-демократы, а демократы у нас - консерваторы. Видно, только в Литве идеология отличается от всего мира, не понимают, что такое консерватизм, кто такие левые, все наоборот.