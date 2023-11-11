Депутат Жемайтайтис сообщил о создании новой партии

 
ELTA
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Депутат литовского парламента Ремигиюс Жемайтайтис сообщил, что учредил новую политическую партию "Заря Немана". Об этом он информировал в социальной сети Facebook.

"Супер ПАРТИЯ ЗАРЯ НЕМАНА основана! Нереальные ощущения", – писал политик.

О создании новой партии Жемайтайтис упоминал и прежде. По его словам, его партия примет участие во всех выборах, которые состоятся в следующем году.

Правда, ранее Минюст отмечал, что не располагает данными о том, что с конца весны в Литве была зарегистрирована какая-то новая политическая сила.

Ранее Жемайтайтис был членом партии "Свобода и справедливость", однако был исключен из партии за антисемитские высказывания.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии