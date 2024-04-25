Депутат Жемайтайтис намерен отказаться от депутатского мандата и обратиться в ЕСПЧ

"Суд отстраняется от вопроса о формировании незаконной комиссии – факт, что надо класть заявление и нечего зря играть. Второе, я участвую в президентских выборах, а по закону, согласно Конституции, президент не может участвовать в выборах, если он будет исключен из Сейма в порядке импичмента", – так Р. Жемайтайтис аргументировал журналистам решение отказаться от мандата.

"(Откажусь от мандата) в пятницу или на следующей неделе. Ждать нечего", – добавил политик.

По мнению парламентария, после этого решения КС есть основание для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Конституционный Суд не сказал ни слова о создании незаконной комиссии", – сказал он.

"КС не может по одной части высказаться, а по другой – нет", – добавил Р. Жемайтайтис.