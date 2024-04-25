Депутат Жемайтайтис намерен отказаться от депутатского мандата и обратиться в ЕСПЧ

"Суд отстраняется от вопроса о формировании незаконной комиссии – факт, что надо класть заявление и нечего зря играть. Второе, я участвую в президентских выборах, а по закону, согласно Конституции, президент не может участвовать в выборах, если он будет исключен из Сейма в порядке импичмента", – так Р. Жемайтайтис аргументировал журналистам решение отказаться от мандата.
"(Откажусь от мандата) в пятницу или на следующей неделе. Ждать нечего", – добавил политик.
По мнению парламентария, после этого решения КС есть основание для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Конституционный Суд не сказал ни слова о создании незаконной комиссии", – сказал он.
"КС не может по одной части высказаться, а по другой – нет", – добавил Р. Жемайтайтис.
Однако депутат Сейма уверяет, что не сожалеет о высказываниях, которые были признаны антисемитскими.
"Если бы суд признал педофилию или взяточничество, то я бы сказал, что это был неудачный день. Однако, когда берешь исторические факты, их просто эмоционально преподносишь, то что делать", – размышлял он.
По словам Р. Жемайтайтиса, после ухода из Сейма он отправится в регионы для проведения президентской избирательной кампании. В случае неизбрания президентом страны, он займется развитием учрежденной партии "Неманская заря" (Nemuno aušra), созданием отделений и подготовкой к парламентским выборам в октябре.
В четверг Конституционный Суд (КС) вынес постановление о том, что депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата Сейма и грубо нарушил Конституцию.