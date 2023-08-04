Депутат: я думаю, закрытие некоторых КПП на границе с Беларусью – вопрос времени

"ПКНБО несколько месяцев назад принял рекомендательное решение подумать о закрытии хотя бы некоторых КПП", – сказал LRT Кащюнас.

Политик убежден, что закрытие некоторых КПП - только вопрос времени.

"Я думаю, что закрытие некоторых КПП - это только вопрос времени, я сейчас не буду вдаваться в подробности, каких именно. Но если мы увидим обострение ситуации, то будет принято и решение в связи с полным закрытием границ", – заметил он.

Кащюнас сказал, что закрытие границы нужно в том случае, если будут фиксироваться регулярные провокации.

"Обострение - это регулярные провокации, если увидим, что закрытие этих КПП даст результат. Надо иметь в виду, что закрытие КПП - это не панацея", – акцентировал он.

"Если бы они действовали через приграничные зеленые зоны в Литве, Латвии, Польше, то тогда вопрос касался бы не КПП, а того, как мы реагируем у физических барьеров, где граница охраняется не на КПП", – сказал депутат.