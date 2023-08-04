04 августа 2023 г. 10:18

Депутат: я думаю, закрытие некоторых КПП на границе с Беларусью – вопрос времени

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас считает, что из-за угрозы наемников "Вагнера" – только вопрос времени, когда будут приняты решения о закрытии некоторых КПП на границе с Беларусью. Политик не исключает, что из-за эскалации ситуации граница с соседней страной может быть полностью закрыта.

"ПКНБО несколько месяцев назад принял рекомендательное решение подумать о закрытии хотя бы некоторых КПП", – сказал LRT Кащюнас.

Политик убежден, что закрытие некоторых КПП - только вопрос времени.

"Я думаю, что закрытие некоторых КПП - это только вопрос времени, я сейчас не буду вдаваться в подробности, каких именно. Но если мы увидим обострение ситуации, то будет принято и решение в связи с полным закрытием границ", – заметил он.

Кащюнас сказал, что закрытие границы нужно в том случае, если будут фиксироваться регулярные провокации.

"Обострение - это регулярные провокации, если увидим, что закрытие этих КПП даст результат. Надо иметь в виду, что закрытие КПП - это не панацея", – акцентировал он.

"Если бы они действовали через приграничные зеленые зоны в Литве, Латвии, Польше, то тогда вопрос касался бы не КПП, а того, как мы реагируем у физических барьеров, где граница охраняется не на КПП", – сказал депутат.

Напомним, что президент Гитанас Науседа сказал, что Литве и соседним Латвии и Польше, возможно, придется закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за прибытия в эту страну наемников "Вагнер".

Однако Науседа отметил, что это будет крайняя мера.

В настоящее время наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси вместе с регулярной армией страны проводят совместные учения на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от границы с Украиной и в 30 км от границы с Польшей. Несколько недель назад руководство Польши приняло решение о переброске воинских формирований с запада на восток страны.

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