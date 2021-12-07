Об этом официально сообщили во вторник на пленарном заседании парламента. Сейчас во фракции регионов Литвы 9 членов. Староста фракции Рита Тамашунене сказала, что фракция "открыта и для других депутатов".
"Я приняла наверное, самое тяжелое решение в жизни. Оно, к сожалению назревало не первый год. Я покидаю фракцию ЛСКЗ и саму партию. Я понимаю, что это всех удивит и шокирует, будет много вопросов, гаданий, а желающие навредить ЛСКЗ захотят сделать партии что-нибудь болезненное", – сообщила депутат в фейсбуке.
По словам политика, ее не удовлетворяет "работа фракции в парламенте и правление фракции". Вторая, по ее словам, причина выхода из фракции - ее работа в "теневом" правительстве. По ее словам "теневые" министры работают вяло, безинициативно.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спецкоды для строителей в Литве - только начало: перемены возможны и в других секторах (15)
С Нового года в Литве у строителей должны быть...
Специалисты оценили новые требования к автоаптечкам: можно будет положить жгут-турникет в карман покойнику (10)
Согласно новым требованиям в автомобильной аптечке...
Премьер Литвы: детей с 5 лет начнут прививать со второй половины декабря (24)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Премьер-министр Литвы: у санкций США в отношении Беларуси "есть специфика"
Санкции США в отношении Беларуси "имеют специфику",...
Эксперты обсудили заболеваемость среди детей: профессор указал, какой вакциной прививают
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром...