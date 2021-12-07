Об этом официально сообщили во вторник на пленарном заседании парламента. Сейчас во фракции регионов Литвы 9 членов. Староста фракции Рита Тамашунене сказала, что фракция "открыта и для других депутатов".

"Я приняла наверное, самое тяжелое решение в жизни. Оно, к сожалению назревало не первый год. Я покидаю фракцию ЛСКЗ и саму партию. Я понимаю, что это всех удивит и шокирует, будет много вопросов, гаданий, а желающие навредить ЛСКЗ захотят сделать партии что-нибудь болезненное", – сообщила депутат в фейсбуке.

По словам политика, ее не удовлетворяет "работа фракции в парламенте и правление фракции". Вторая, по ее словам, причина выхода из фракции - ее работа в "теневом" правительстве. По ее словам "теневые" министры работают вяло, безинициативно.