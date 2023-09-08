Депутат Сейма предлагает снять проект закона о гражданском союзе с повестки осенней сессии парламента

"Мы отправили на регистрацию очередную попытку снять с повестки сессии гомосексуальные партнерства, переименованные в гражданские союзы, чтобы у правящих была возможность притвориться, что "не в семье здесь дело".
Однако в семье, и очень даже в семье, если для "гражданских союзов" скопировать часть ключевых положений семейного права. О чем, кстати, и говорилось в экспертной оценке", – написала в пятницу на своей странице в Facebook А. Ширинскене, опубликовав текст зарегистрированного проекта.
Призыв о снятии законопроекта основан на опросах общественности, которые, по словам инициатора проекта, свидетельствуют о том, что "попытки правового регулирования партнерских отношений поляризуют и раздражают общество".
"Большинство жителей Литвы не одобряют узаконивания партнерства. Поэтому, особенно на фоне геополитической напряженности и наблюдаемого общественного недоверия к правительству, а также во избежание дальнейшего противостояния между общественными группами, предлагается изменить рабочую повестку VII (осенней) сессии Литовской Республики", – говорится в документе.
С подобными предложениями А. Ширинскене выступала и на предыдущих парламентских сессиях. Однако ее инициативы не получили поддержки. Поэтому и на этот раз парламентарий сомневается в том, что проект закона о гражданском союзе удастся исключить из рабочей программы сессии.
"Я не настолько наивна, чтобы надеяться на легкий ход этого предложения. Тем более, что на весеннем голосовании также были против или воздержались четверо-пятеро "аграриев". Но, как говорится, надо сделать все возможное", – написала она в соцсети.