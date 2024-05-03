2024.05.03 11:20

Депутат Сейма: дискуссии о финансировании обороны были бы проще, если бы правящие провели налоговую реформу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Если бы правящие провели налоговую реформу, как утверждает председатель Союза демократов "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, было бы проще договориться и о финансировании обороны. Однако, по его словам, решение о финансировании обороны должно быть принято уже на этой сессии Сейма.

"Этой дискуссии не было бы, если бы была проведена налоговая реформа. (...) Сейчас, ближе к концу срока, они пытаются потушить пожар и искать какие-то решения", - в пятницу Žinių radijas сказал С. Сквернялис, отметив, что само правительство сейчас откладывает принятие решений в поисках устойчивых источников финансирования обороны.

"Мне кажется странным, что правительство заигралось с этими дискуссиями. (...) Дискуссии – это, конечно, хорошо, но они не могут длиться бесконечно", - сказал он.

В середине апреля премьер-министр Ингрида Шимоните организовала встречу политических партий и представителей бизнеса по поводу увеличения финансирования обороны Литвы.

После этого премьер-министр сообщила, что предлагается создать специальный фонд, который будет аккумулировать средства на нужды, связанные с дополнительным финансированием обороны.

Также, по словам И. Шимоните, политики, представители бизнеса и неправительственные организации склонны договориться о дополнительном финансировании обороны путем повышения налога на прибыль и НДС по 1 проц.

Финансирование национальной обороны Литвы в этом году составит 2,75 проц. ВВП, но целью является, чтобы в ближайшие годы эта сумма достигла как минимум 3 проц.

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