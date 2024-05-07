2024.05.07 13:22

Депутат предупреждает: у нас есть прокремлевские кандидаты в президенты

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) предупреждает о возможных провокациях на 9 мая, а председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис уверяет, что некоторых кандидатов в президенты страны можно считать прокремлевскими.

"У нас есть явно прокремлевские, пропутинские кандидаты. Если посмотреть на рейтинги, когда видишь, что несколько процентов жителей поддерживает таких деятелей, понимаешь, что есть с кем работать кремлевским деятелям в Литве и есть возможность вербовки лиц, которые, вероятно, даром будут сотрудничать и предоставлять информацию недружелюбному соседу", – сказал Сквернялис.

По словам депутата, надо принять меры, чтобы в обществе не осталось проявлений кремлевского нарратива.

"Мы видим, что людей, которые с цветами в руках ждали бы въезда российских танков в Литву, немало, и их интересы представляют политики, которые недавно были в парламенте", – сказал он.

Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая.

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