Депутат предупреждает: через Литву перемещается большое количество белорусов, этим можно воспользоваться

"Я вижу, что даже мои коллеги не всегда видят разницу между выдачей вида на жительство и числом въездов в Литву", – писала она в фейсбуке.

По словам депутата, в первые 6 месяцев этого года 10 000 получили вид на жительство в нашей стране, значит, прирост с 2022 года составил 20%.

Шакалене сказала, что это означает, что у 60 000 белорусов есть временный или постоянный вид на жительство в нашей стране. Это значит, что около 2% популяции Литвы составляют белорусы. Она подчеркнула, что почти 1000 белорусов лишилась вида на жительство в Литве или не получила его, поскольку их признали угрозой для безопасности страны.

По словам Шакалене, в Литву за 6 месяцев этого года белорусы въехали больше 820 000 раз, а выехали – около 730 000 раз.

"Приехав к нам, они дальше едут, куда хотят – могут остаться в Литве или уехать в другую страну ЕС. Из этих более 800 000 были те, кто приезжал неоднократно, т.е. те же люди въезжали несколько раз, но масштабы перемещения огромные", – заметила депутат.