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Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что инициированный на этой неделе диалог между Германией и Александром Лукашенко - это признак того, что Евросоюз признает законность режима, и план Минска о договоре с ЕС действует.
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Julius Kalinskas

По словам депутата, если будет достигнуто соглашение между ЕС и Минском, и мигрантам предоставят возможность попасть в Германию и другие страны Западной Европы, то это не поможет в решении кризиса, напротив, это только приведет к тому, что мигранты хлынут в Европу через Беларусь. Депутат надеется, что у лидеров ЕС "хватит здравого смысла" на то, чтобы не впускать мигрантов на территорию ЕС.

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"Если так будет, то через месяц придется везти новых. Мы ведь понимаем, как это происходит: открывается новый путь, все понимают – продвигаемся вперед, до границы, а потом летим дальше, поскольку нас возьмут", – сказал журналистам Кащюнас.

Он убежден: это был план Лукашенко - создать гуманитарный кризис и заставить лидеров ЕС сесть за стол переговоров.

Председатель ПКНБ еще раз подтвердил, что ЕС должен придерживаться жесткой позиции и добиваться возвращения мигрантов на родину. Благоприятный ответ на требования Минска, по мнению Кащюнаса, равносилен поражению.

"Так и подсчитали – наберем, создадим гуманитарный кризис, кто-то с Запада приедет и скажет: "Нет, надо забрать их домой". Так надо везти домой в Ирак, не в Берлин и не в Мюнхен. (...) Минск–Эрбиль. Если этого не сделать, получишь шестой, седьмой (гуманитарный) пакет. Надо так говорить, а не уступать. Тут министр обороны прав – никаких уступок тоталитарному лидеру", – подчеркнул депутат.

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