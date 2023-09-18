Депутат отреагировал на критику ООН: в Литве не будет практиковаться вольное прибытие в страну с нарушением границы

"Миграция может быть только легальной. Ни режиму Лукашенко, ни другим контрабандистам мы не дадим решать, кто может приехать в Литву или через Литву в другие страны Евросоюза. Решение будет принимать Литва", – написал он 18 сентября на своей странице в Facebook.
"Модель, предложенная дамой из ООН – когда, кто хочет и как хочет может приехать в Литву, нарушая ее границы – в Литве применяться не будет. Это было бы подарком как режиму Лукашенко, так и режиму Путина", – подчеркнул он.
Кроме того, он акцентировал, что такая модель, когда в страну впускают всех мигрантов, которые пытаются пересечь границу - уже устарела и не действует.
"Именно такая модель приводит к неконтролируемой массовой миграции, социальным проблемам, поощряет действия контрабандистов, вызывает недовольство в Западных обществах", – указал Кащюнас.
Напомним, что представитель ООН Сандлунг раскритиковала политику Литвы в отношении нелегальных мигрантов. Она считает, что нелегальных мигрантов надо впускать, несмотря на то, что Беларусь использует их как оружие для гибридной атаки. После того как страна впустит их, надо решать, какой статус им предоставить.
"Мы просим Литву разрешить людям попасть на ее территорию. Литовские службы должны выполнить свою работу, они компетентны в этих вопросах. Они должны выяснить, с кем имеют дело - с беженцами или мигрантами и после этого уже есть разные возможности действия. Признайте, что по лицу нельзя сказать, с кем вы имеете дело", – сказала Сандлунг.