Депутат отреагировал на критику ООН: в Литве не будет практиковаться вольное прибытие в страну с нарушением границы

"Миграция может быть только легальной. Ни режиму Лукашенко, ни другим контрабандистам мы не дадим решать, кто может приехать в Литву или через Литву в другие страны Евросоюза. Решение будет принимать Литва", – написал он 18 сентября на своей странице в Facebook.

"Модель, предложенная дамой из ООН – когда, кто хочет и как хочет может приехать в Литву, нарушая ее границы – в Литве применяться не будет. Это было бы подарком как режиму Лукашенко, так и режиму Путина", – подчеркнул он.

Кроме того, он акцентировал, что такая модель, когда в страну впускают всех мигрантов, которые пытаются пересечь границу - уже устарела и не действует.

"Именно такая модель приводит к неконтролируемой массовой миграции, социальным проблемам, поощряет действия контрабандистов, вызывает недовольство в Западных обществах", – указал Кащюнас.