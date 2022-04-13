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Представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в литовском Сейме Чеслав Ольшевский уволил своего советника Збигнева Единского за публикацию последнего в соцсети Facebook о том, что Польша должна покинуть НАТО и установить связи с Россией, заявила в среду в Сейме председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Zbignev Jedinskij
Zbignev Jedinskij
© DELFI / Andrius Ufartas

«Ольшевский сообщил, что уволил Едининского. Это правильный шаг, а то, насколько он повлияет на влияние Единского в партии, мы увидим», — написала глава парламента в Facebook.

Бывший депутат Сейма, бывший лидер списка ИАПЛ-СХС на парламентских выборах 2020 года Единский несколько недель назад написал в своем аккаунте в Facebook, что «Польша должна как можно скорее выйти из НАТО и ЕС и сформировать союз с Россией». По его словам, «это будет самый крепкий союз славянских стран, основанный на христианских и семейных ценностях, от которого выиграют граждане Польши, а не кто-то по ту сторону океана».

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Партия отмежевалась от Единского, заявил о своем несогласии с «личным комментарием, написанным в Facebook» и гарантировала поддержку евроатлантического курса Литвы.

Единский, в свою очередь, приостановил членство в ИАПЛ-СХС, но спикер Сейма заявила, что политик по-прежнему остается одним из лидеров партии.

Ольшевский отказался от комментировать ситуацию BNS в среду.

Член Сейма Беата Петкевич, заместитель мэра Вильнюсского округа Роберт Комаровский и член окружного совета Рената Цитацкая покинули ИАПЛ-СХС в знак протеста против позиции Единского.

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