Депутат обратился в прокуратуру по поводу возможного вмешательства в деятельность профсоюза работников Barbora

По его словам, конфликт между Barbora и некоторыми ее сотрудниками возник полгода назад. Работники, входящие в профсоюз, критиковали изменения в сфере заработной платы, огромную нагрузку, тяжелые условия труда и личную ответственность работников в случае дорожно-транспортных происшествий и т. д.

„До меня дошла публичная информация о том, что идет судебный спор по поводу возможного вмешательства представителей работодателя ЗАО Barbora в деятельность законного профсоюза. Учитывая тот факт, что данная ситуация образует очень серьезный прецедент для трудовых отношений, прошу Генеральную прокуратуру разобраться, есть ли основания для возбуждения расследования в общественных интересах“, - цитируется в сообщении Т. Томилинас.

Насколько известно из публичного пространства, правоохранители исследовали, действительно ли после организации профсоюза на предприятии представители работодателя стали проводить встречи с работниками, в ходе которых они говорили о деятельности профсоюза, предлагали члену уйти с работы, а если человек отказывался, его отстраняли от обязанностей.

„Понимая, что спор о возможном вмешательстве в деятельность профсоюза ЗАО Barbora и его отдельных членов рассматривается в судах, предпринимаются процессуальные действия, я хотел бы обратить внимание Генеральной прокуратуры на другой аспект этой истории: профсоюз, который, возможно, фиктивно создан и контролируется работодателем“, - отметил политик.