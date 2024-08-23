Депутат обратился в комиссию по десоветизации по поводу Ширвинтского обелиска: есть вопросы к мэру

„Я обратился в Комиссию по десоветизации, но для того, чтобы она рассмотрела заявления физических лиц, надо обратиться в Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ)“, – рассказал Раскявичюс.

„Когда началась война в 2022 г., в публичном поле возник резонанс вокруг этого обелиска, тогда его исключили из культурного наследия, и депутаты совета попытались заняться этим вопросом, однако на этом все и утихло. Видимо, Живиле Пинскувене раздавала штрафы всем, кто пытался с ним что-то сделать. Этот вопрос следует вернуть к обсуждению, поскольку Пинскувене начала войну против ЛГБТ+ людей в Литве, поэтому, возможно, перед началом войны она могла бы убрать советскую символику в своем муниципалитете“, – подчеркнул он.