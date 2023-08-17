Депутат о закрытии двух КПП: это сигнал режиму Лукашенко

По словам политика, это важный шаг, который демонстрирует, что Литва готова реагировать на любые провокации соседней страны.
"Мы шлем сигнал тому же режиму Лукашенко, что если начнутся систематические провокации у границы, или связанные с потоком нелегальных мигрантов, или связанные с другими нюансами, то вариантом может быть закрытие границ", – сказал 16 августа в интервью на LRT Кащюнас.
Важным фактором является не только миграция и "Вагнер" в Беларуси, но и масштабы контрабанды сигарет, заметил депутат. Поэтому, по его словам, закрытие КПП будет способствовать борьбе с контрабандой.
"(...) Эти закрытия КПП нужны для контроля потоков контрабанды. Я хочу напомнить, что контрабанда сигарет - это огромный бизнес-проект режима Лукашенко, они наживаются на этом", – подчеркнул Кащюнас.
После прекращения движения через вышеупомянутые КПП сотрудники пограничного контроля будут переведены на другие КПП. Транспортные потоки будут направлены на недавно реконструированный КПП Медининкай. На Медининкском КПП используется система рентгеновского контроля, которой нет на КПП Тверячус и Шумскас.
В настоящее время через КПП Шумскас проходит только легковой транспорт, через Тверячус проходит легкий транспорт и пустой грузовой транспорт. На границе Польши с Беларусью работает один КПП, на границе Латвии – два, а на границе с Литвой – шесть. Генеральный директор Департамента таможни Дарюс Жвиронас утверждал, что закрытие КПП Шумскас и Тверячус не нарушит движение товаров через границу с Беларусью.