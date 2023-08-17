Депутат о закрытии двух КПП: это сигнал режиму Лукашенко

По словам политика, это важный шаг, который демонстрирует, что Литва готова реагировать на любые провокации соседней страны.

"Мы шлем сигнал тому же режиму Лукашенко, что если начнутся систематические провокации у границы, или связанные с потоком нелегальных мигрантов, или связанные с другими нюансами, то вариантом может быть закрытие границ", – сказал 16 августа в интервью на LRT Кащюнас.

Важным фактором является не только миграция и "Вагнер" в Беларуси, но и масштабы контрабанды сигарет, заметил депутат. Поэтому, по его словам, закрытие КПП будет способствовать борьбе с контрабандой.

"(...) Эти закрытия КПП нужны для контроля потоков контрабанды. Я хочу напомнить, что контрабанда сигарет - это огромный бизнес-проект режима Лукашенко, они наживаются на этом", – подчеркнул Кащюнас.