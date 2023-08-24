Депутат о ситуации с ЧВК "Вагнер": когда нет четкой руководящей структуры, то думаешь не о вызовах НАТО

"Но все прояснится в будущем. Необходимо время, чтобы стало ясно, как это повлияет на организацию "Вагнера", – сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.
"На мой взгляд, сейчас начнется этап внутренних дел. Возможно, погружение во внутреннюю борьбу. Однако, я думаю, что группа "Вагнер" в том или ином виде сохранится. Операции в Африке очень прибыльны и имеют влияние", – рассуждал председатель КНБО, добавив, что российский президент, вероятно, попытается внедрить своего человека в организацию.
"Вопрос в том, есть ли в структурах "Вагнера" альтернативная элита, у которой может быть альтернатива навязанному Кремлем ставленнику", – сказал политик.
По его мнению, начинающиеся "внутренние проблемы" вряд ли существенно увеличат угрозу для Литвы, исходящую от находящихся в Беларуси наемников "Вагнера".
"Когда больше нет четкой руководящей структуры, то не о вызовах НАТО будешь думать. Конечно, есть тезис, что менее контролируемые наемники "Вагнера" могут начать еще большую хулиганскую активность... Но тогда речь идет о провокациях меньшей интенсивности", – заключил Л. Кащюнас.
Как сообщалось ранее, в среду в Тверской области разбился принадлежавший Е. Пригожину бизнес-джет Embraer Legacy 600. Утверждается, что в списке пассажиров также значится Е. Пригожин.