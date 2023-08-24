Депутат о ситуации с ЧВК "Вагнер": когда нет четкой руководящей структуры, то думаешь не о вызовах НАТО

"Но все прояснится в будущем. Необходимо время, чтобы стало ясно, как это повлияет на организацию "Вагнера", – сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.

"На мой взгляд, сейчас начнется этап внутренних дел. Возможно, погружение во внутреннюю борьбу. Однако, я думаю, что группа "Вагнер" в том или ином виде сохранится. Операции в Африке очень прибыльны и имеют влияние", – рассуждал председатель КНБО, добавив, что российский президент, вероятно, попытается внедрить своего человека в организацию.

"Вопрос в том, есть ли в структурах "Вагнера" альтернативная элита, у которой может быть альтернатива навязанному Кремлем ставленнику", – сказал политик.

По его мнению, начинающиеся "внутренние проблемы" вряд ли существенно увеличат угрозу для Литвы, исходящую от находящихся в Беларуси наемников "Вагнера".