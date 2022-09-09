Депутат: не только Кремль виноват в сложившейся ситуации

"Лису не винят в том, что она съедает оставленных без присмотра кур. Так почему Путина винят в нынешнем энергетическом коллапсе в Европе? Он добивается своих целей. Вопрос в том, что мы сделали, ведь прекрасно знали о его планах", – писал в фейсбуке политик.

Он обратил внимание и на прежнюю позицию Германии. "Смех министра иностранных дел Германии после выступления Трампа на Ассамблее ООН - Трамп сказал, что Германия стала полностью зависимой от российского газа, - вот лучший пример высокомерия Европы, думающей, что все пойдет по ее сценарию. В случае с энергетикой проблема в том, что мы видим на той же ветке, что и Германия, поэтому -з-за недоделанных работ плаваем, как Германия", – констатировал Малдейкис.

По его словам, страны ЕС истратили миллиарды на возобновляющиеся источники энергии.

"В ЕС уже десять лет есть энергетический союз. Истрачены миллионы на разные исследования, доказывающие, насколько незначительна для Европы роль России, как ее легко заменить. Это стало мантрой аналитиков и политиков, все этому верили. Рынок все расставит по местам, в случае кризиса эффект будет минимальным, говорили нам эксперты. В Брюсселе это постоянно слышалось. Ветер дует, солнце светит, если что, возьмем у третьих стран, будущее прекрасно", – писал депутат.

"Где сейчас все эти аналитики со своими исследованиями? Наступил час X, и ветер дует недостаточно, и солнца слишком много и т.д. – и все рухнуло как карточный домик. Вдруг прозревают - вся промышленная модель Германии, Европы опиралась на дешевую российскую энергетику. Между тем, это не только энергетическая война России с Европой. В этом участвуют третьи страны - достаточно посмотреть на старания Германии найти альтернативных поставщиков газа. Что делают ОПЕК+; как ведет себя Индия. Я уже не говорю о Китае. Третьи страны ждут - как пойдут дела в Украине. Это будет ответом на многие вопросы и о мощи Запада, об оставшихся рычагах влияния и о будущем России. Но в нынешней ситуации с энергетикой виноваты мы сами, европейцы", – прибавил Малдейкис.

Если Россия полностью прекратит поставки газа, то экономике еврозоны в следующем году угрожает рецессия, сказала 8 сентября глава Центробанка Европы Кристин Лагард.

Напомним, что 8 сентября Европейский центральный банк впервые в истории поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта для борьбы с рекордной инфляцией.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что война России в Украине дала Европе возможность наконец-то отказаться от энергетической зависимости от России.

Примерно то же самое сказал и находившийся с визитом в Литве советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, у Запада есть лишь одна зима - ближайшая, чтобы окончательно расторгнуть энергетические отношения с Россией.

"Я думаю, у Европы найдется терпение на одну зиму, чтобы разорвать все зависимости от России. Это прекрасная возможность", – сказал он.