Он надеется, что правительство выяснит, законны ли эти действия, и остановит их.

"Сообщалось, что Союз поляков Литвы намерен провести перепись жителей Вильнюсского края, наряду с переписью, которую проводит Департамент статистики. Несложно выяснить и причину – так хотят зафиксировать как больше лиц польской национальности. Не исключено, что некоторых жителей заставят указать, что они поляки, несмотря на то, что они, возможно, не хотят указывать национальность или хотят указать другую. Когда знаешь, что важнейшие посты в муниципалитетах Вильнюсского края занимают члены Союза поляков, несложно предположить, что люди подчинятся таким просьбам", – сказал Разма.

Он отметил, что сообщалось, что перепись планируют проводить и контактным способом.

"Они сообщают, что будут соблюдать правила карантина, но кто это будет контролировать? Уже сейчас в муниципалитетах Вильнюсского округа количество новых случаях COVID-19 одно из самых больших в стране", – заметил Разма. Он сомневается в законности сбора информации о жителях и самих действий.

"Есть ли у общественной организации право на сбор и хранение личных данных людей? Кто гарантирует, что эти данные не изменят, что ими не будут манипулировать, что их не будут использовать для дискредитации данных Департамента статистики?" – сказал политик.

В 2021 году, когда в Литве проводят перепись населения, Союз поляков готовит перепись – декларацию польской национальности.

Ранее сообщалось, что вице-председатель Союза поляков Эдита Тамошюнайте сказала, что эта перепись будет хорошим вкладом и помощью Департаменту статистики.

Координатор переписи Вальдемарас Урбанас сказал, что перепись начнется в ближайшее время. Во время переписи будут соблюдать все требования безопасности личных данные и карантина.

Напомним, что Департамент статистики Литвы в этом году проводит всеобщую перепись населения и недвижимости, но проводит ее по данным из других регистров.

По данным переписи населения 2011 г, 84,2% жителей Литвы - это литовцы, 6,6% – поляки, 5,8% – русские, 1,2% – белорусы, 0,5% – украинцы, 0,6% – жители других национальностей. По данным на 1 июля, в Литве проживают почти 83 000 украинцев, это почти 3% населения.