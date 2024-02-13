Депутат Матийошайтис приостанавливает членство в Партии свободы и снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент

"Пока проводятся процессуальные действия и нет окончательного вердикта о том, действительно ли потраченные мной средства соответствовали установленной процедуре, я приостанавливаю свое членство в Партии свободы и выхожу из списка Партии свободы на выборах в Европарламент. Надеюсь, что это останется моей историей, а не вопросом репутации всей партии", – пишет М. Матийошайтис на своей странице в Facebook.
"Я обратился в Комиссию Сейма по этике и процедурам с просьбой рассмотреть отчеты о парламентских средствах за весь мой срок и провести повторную оценку соответствия приобретенных товаров или услуг регламенту парламентских средств, установленному Правлением Сейма", – также отмечает депутат.
После того, как инициатива Skaidrinam дошла до Сейма, общественный деятель Андрюс Тапинас сообщил в понедельник, что член Партии свободы М. Матийошайтис приобрел различное компьютерное оборудование и аудиотехнику на средства, выделенные на парламентскую деятельность. Кроме того, согласно проверенным отчетам, депутат ежемесячно тратил почти 500 евро на аренду дополнительного оборудования.
Сам М. Матийошайтис заявил в понедельник, что оборудование целенаправленно использовалось для работы в Сейме. По словам члена Партии свободы, он вернет Канцелярии Сейма средства за то оборудование, которое будет признано нецелевым.
Также М. Матийошайтис заявил, что после истечения его срока в парламенте он оставит все приобретенное оборудование в собственности Сейма.