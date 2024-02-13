Депутат Матийошайтис приостанавливает членство в Партии свободы и снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент

"Пока проводятся процессуальные действия и нет окончательного вердикта о том, действительно ли потраченные мной средства соответствовали установленной процедуре, я приостанавливаю свое членство в Партии свободы и выхожу из списка Партии свободы на выборах в Европарламент. Надеюсь, что это останется моей историей, а не вопросом репутации всей партии", – пишет М. Матийошайтис на своей странице в Facebook.

"Я обратился в Комиссию Сейма по этике и процедурам с просьбой рассмотреть отчеты о парламентских средствах за весь мой срок и провести повторную оценку соответствия приобретенных товаров или услуг регламенту парламентских средств, установленному Правлением Сейма", – также отмечает депутат.