Депутат Малдейкис: нарушил ли президент закон, публично раскрыв имена претендентов на должность посла Литвы в Польше?

"В интервью президента я услышал, что раскрыты имена, поэтому обратился к ответственным ведомствам с просьбой четко ответить, были ли какие-либо нарушения, поскольку это может навредить карьере тех же дипломатов в будущем. Поэтому я хочу выяснить всю ситуацию, чтобы эти ведомства сказали, была ли раскрыта тайна", – сказал М. Малдейкис.

"Это может навредить не только самим дипломатам, но и интересам Литвы в тех странах, где они сейчас работают, а также интересам Литвы в Польше", – подчеркнул политик.

Парламентарий также задается вопросом, почему президент страны не заинтересован в том, чтобы у стратегически важного посольства в Польше наконец-то появился руководитель.

"Вся эта ситуация, по правде говоря, нездорова, когда у нас в течение стольких месяцев нет посла в таком стратегическом посольстве, как в Польше", – сказал М. Малдейкис.