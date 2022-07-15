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Реагируя на разъяснение Еврокомиссии, члены Движения либералов Пятрас Ауштрявичюс и член Сейма Раймундас Лопата опубликовали заявление, в котором призывают правительство и президента Гитанаса Науседу не делать никаких скидок для России и отклонить любые предложения, позволяющие подсанкционным товарам перемещаться через Литву в Калининград.
Депутат ЕП и член Сейма Литвы призывают отклонить предложения разрешить транзит в Калининград
© AP / Scanpix

"Мы не одобряем никакое так называемое разъяснение Еврокомиссии, которое отменяет, интерпретирует, вводит исключения, квоты для российских товаров, санкционированных решением Европейского Союза на территории Литовской Республики, независимо от того, перевозятся ли они транзитом или как-то иначе, поскольку мы считаем, что компетенция по отмене или введению санкций принадлежит Европейскому совету", - на своей странице в "Facebook" написал Р. Лопата.

Raimundas Lopata
Raimundas Lopata
© DELFI / Domantas Pipas
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Политики призывают президента Г. Науседу принять четкое решение и отклонить любые предложения, которые де-факто позволили бы провозить подсанкционные товары через Литву, какой бы пропускной механизм не создавался.

"Пока украинские порты заблокированы, пока Украину уничтожают и убивают ее народ, до тех пор никаких скидок для агрессора России. ЕС обязан продолжать расширять санкции против России", - акцентируют в заявлении.

Petras Auštrevičius
Petras Auštrevičius
© DELFI / Domantas Pipas

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