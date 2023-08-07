Депутат: Анушаускасу следует уйти в отставку

Как сообщалось ранее, на основании обращения А. Ширинскене прокуратура в понедельник начала досудебное расследование с целью сбора дополнительных сведений о разглашенной информации о немецких танках Leopard.
"Я бы удивилась, если бы досудебное расследование не было начато", — сказал агентству ELTA староста Смешанной парламентской группы.
"Считаю, что теперь министру следует задуматься не только о своей работе, но и об уходе с этой работы. Все-таки досудебное расследование начато не из-за каких-то вещей, не связанных с деятельностью министра, – это не вождение в нетрезвом виде. Это вопрос, связанный именно с деятельностью. И с такой деятельностью, которая определяет пребывание министра в качестве министра", – пояснила А. Ширинскене.
По словам политика, в ходе досудебного расследования может быть приостановлено выданное А. Анушаускасу разрешение на доступ к секретной информации.
"В случае лишения его допуска к работе с секретной информацией — а мы полагаем, что его допуск может быть даже приостановлен на период расследования, — он не сможет выполнять свои обязанности. Одним из условий его работы является управление этой секретной информацией таким образом, чтобы не было угрозы ее раскрытия. Сейчас мы видим совсем другое поведение", — посетовала она.
Кроме того, по словам парламентария, в данной ситуации возникают сомнения не только в ответственности А. Анушаускаса как министра обороны, но и как члена Сейма.
"У меня есть вопросы к Анушаускасу и как к депутату Сейма, а не только как к министру", — сказала А. Ширинскене.
"У нас есть человек, который также является и депутатом Сейма, и который, предположительно, по подозрениям прокуратуры, эту тайну раскрыл, неосторожно с ней обращался", — пояснила она.
Поэтому она не исключает вероятности того, что вопрос об импичменте консерватору может быть поднят в Сейме на осенней сессии.
"На мой взгляд, это не меняет конституционную ответственность. Естественно, что, видимо, разговоры о возможности импичмента Анушаускасу на осенней сессии, - а у меня плохое предчувствие, - тоже состоятся", – сказала политик.