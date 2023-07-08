08 июля 2023 г. 11:18

Депортированному из Беларуси кубинцу отказали в статусе беженца в Литве

 
Reform.by
ФОТО: Соцсети
Кубинец Роберто Вальдеса Касануэва, которого беларусские власти депортировали из страны в 2021 году за участие в протестах, не смог получить статус беженца в Литве.

"Литовские миграционные службы решили, что оснований, которые предъявил известный кубинский дизайнер, который всю жизнь прожил в Беларуси, поддержал нашу Революцию-2020 и отсидел 13 (!) месяцев на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей ГУВД РБ - при. ред.) - недостаточно для получения статуса политического беженца", – написал в фейсбуке руководитель фонда BYSOL, помогающего людям бежать из Беларуси от преследования властей, Андрей Стрижак.

Касануэва будет оспаривать это решение. BYSOL объявил сбор средств на иммиграционного адвоката.

Касануэва жил в Беларуси с начала 90-х по виду на жительство. В 2020 году он участвовал в протестах, в ноябре его задержали. Касануэва получил 15 суток ареста, его ВНЖ аннулировали и собирались депортировать на Кубу. В ожидании депортации он 13 месяцев провел в ИВС. В декабре 2021 года его депортировали из Беларуси, но кубинцу удалось добраться до Литвы, где он запросил политическое убежище.

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