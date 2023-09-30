Департамент миграции требует увеличить бюджет: не хватает денег на зарплаты

"Мы не запрашиваем финансирование для премий сотрудников, бонусов или мотивационных семинаров, не рассматриваем 4-дневную рабочую неделю. Мы просим необходимое финансирование для поддержания соответствующего уровня деятельности Департамента миграции", – отмечено в опубликованном заявлении директора Департамента Эвелины Гудзинскайте.

Еще 136 тысяч евро будут использованы для приобретения юридических и переводческих услуг, необходимых для обеспечения прав просителей убежища. Департамент миграции должен предоставлять эти услуги на постоянной основе.

В тоже время 1,5 млн евро, по мнению Департамента миграции, необходимо для реализации текущих мероприятий. 1,4 млн евро будет направлено на текущие расходы, связанные с коммунальными услугами, ремонтом помещений, офисной мебелью, повышением квалификации, оплатой судебных издержек и банковских услуг.

В ходе переговоров по бюджету 2024 года из бюджета Министерству внутренних дел (МВД) предлагается выделить более 3,7 млн. евро, большая часть из которых – 2,21 млн евро будут направлены на зарплаты сотрудников.

Отмечается, что некоторые должности в ведомстве до сих пор не финансируются. Например, после вступления в силу с 1 июля этого года в Литве изменений в Закон о правовом положении иностранцев в ведомстве было создано еще 25 должностей. В наступающем году на зарплату этим сотрудникам, которые занимаются визовыми вопросами, понадобится примерно 441 тыс евро.

Не считая руководителей учреждения и отдельных конкретных должностей и оценивая лишь коэффициенты должностного оклада, указывается, что у 84 проц. сотрудников средняя зарплата по-прежнему составляет менее 1 тысячи евро "на руки". Кроме того, данные прошлогоднего опроса показывают, что лишь 17 % сотрудников ведомства могут на свою зарплату в достаточной степени обеспечивать свои расходы.