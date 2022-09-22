aA
После того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, количество прошений о предоставлении убежища в Литве пока не увеличилось, говорит директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало
© DELFI / Robertas Narmontas

"Прошений о предоставлении убежища пока больше не стало, потому что второй день, пока никаких изменений нет. Как Департамент миграции мы не чувствуем, что что-то увеличилось", - сказала BNS в четверг Гудзинскайте.

В среду МВД заявило, что частичная мобилизация не будет автоматическим основанием для предоставления убежища российским гражданам и что каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке.

Статьи по теме:
Решения о гумвизах для бегущих от мобилизации россиян Литва будет принимать индивидуально
Глава МИД: Латвия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

По словам Путина, призыв распространяется на военнослужащих запаса, в первую очередь с военным опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности сил быстрого реагирования, на следующей неделе также будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жителям Западной Европы – выплаты по 100-300 евро, жителям Литвы – повышение минималки и ННМ

Все больше стран Европы перед лицом энергетического...

В Литве пересчитана средняя стоимость построек и земли: как изменилась их стоимость

В Литве проводят обсуждение массовой оценки построек...

Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран

У россиян было достаточно времени для того, чтобы...

Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

После того, как президент России Владимир Путин...

Эфир Delfi: обмен пленными, протесты в России, мобилизация, реакция Запада

Kиеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе...