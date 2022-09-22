Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

"Прошений о предоставлении убежища пока больше не стало, потому что второй день, пока никаких изменений нет. Как Департамент миграции мы не чувствуем, что что-то увеличилось", - сказала BNS в четверг Гудзинскайте.

В среду МВД заявило, что частичная мобилизация не будет автоматическим основанием для предоставления убежища российским гражданам и что каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке.

По словам Путина, призыв распространяется на военнослужащих запаса, в первую очередь с военным опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.

В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности сил быстрого реагирования, на следующей неделе также будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.