Департамент миграции: после объявления Россией мобилизации просителей убежища больше не стало

"Прошений о предоставлении убежища пока больше не стало, потому что второй день, пока никаких изменений нет. Как Департамент миграции мы не чувствуем, что что-то увеличилось", - сказала BNS в четверг Гудзинскайте.
В среду МВД заявило, что частичная мобилизация не будет автоматическим основанием для предоставления убежища российским гражданам и что каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке.
По словам Путина, призыв распространяется на военнослужащих запаса, в первую очередь с военным опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек.
В ответ на мобилизацию Литва повысила уровень боевой готовности сил быстрого реагирования, на следующей неделе также будет созван Госсовет по обороне во главе с президентом Гитанасом Науседой.
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