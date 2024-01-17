Департамент миграции не выявил литовцев, находящихся в родственных отношениях с лицами из санкционных списков ЕС

Провести такую ​​проверку ведомству было поручено после того, как выяснилось, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича, находящегося в санкционном списке ЕС, имеют литовские паспорта, выданные в порядке исключения.

"По данным Департамента миграции, ни у кого из лиц, включенных в санкционный список, нет гражданства Литовской Республики. Ни у супруга, ни у детей лиц, включенных в санкционный список, в настоящее время также нет гражданства Литовской Республики", – говорится в комментарии МВД, отправленном для Elta.

Отмечается, что по данным Регистра населения всего проверено 3571 лицо из санкционного списка ЕС.

Тем не менее, в начале этого года Департамент миграции по предварительным данным, сообщил о выявлении нескольких десятков граждан Литвы, связанных с лицами, включенными в санкционные списки ЕС.