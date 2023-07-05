Департамент миграции Литвы: Белорусы смогут подаваться на ВНЖ в визовых центрах

С 1 июля Литва сократила список тех, кто может подавать документы на национальную визу. Один из самых важных моментов, что этот документ теперь не могут получать студенты-очники литовских вузов, а также те, кто трудоустраивается в литовские компании. Кроме того, национальную визу теперь не выдают иностранцам по дефицитным специальностям, а также тем, у кого есть разрешение на работу от службы занятости.
— В этих случаях белорусы смогут подавать документы на ВНЖ не только в Департаменте миграции в Литве, но и в 34 центрах VFS Global, работающих за рубежом. Эти документы будут принимать и рассматривать и дальше уже принимать решение по ним, — рассказал Рокас Пукинскас.
Между тем граждане России лишены возможности подаваться на ВНЖ через визовые центры за границами Литвы. Также Литва приостановила выдачу ВНЖ россиянам, которые не имеют действующей шенгенской или национальной визы Литвы либо литовского ВНЖ или аналогичного документа другой страны ЕС.