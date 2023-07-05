Департамент миграции Литвы: Белорусы смогут подаваться на ВНЖ в визовых центрах

С 1 июля Литва сократила список тех, кто может подавать документы на национальную визу. Один из самых важных моментов, что этот документ теперь не могут получать студенты-очники литовских вузов, а также те, кто трудоустраивается в литовские компании. Кроме того, национальную визу теперь не выдают иностранцам по дефицитным специальностям, а также тем, у кого есть разрешение на работу от службы занятости.