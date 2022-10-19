В настоящее время инвестиции в обновление оборудования, автомобилей прекратились, а это представляет опасность для здоровья и жизни жителей Литвы, говорится в пресс-релизе парламентария.

"В Литве у нас по-прежнему большое количество смертей, которых можно было бы избежать, если бы система скорой помощи работала более слаженно.

Я говорю о системных проблемах: нехватке бригад, огромных расстояниях, которые приходится преодолевать при выезде к пациенту, огромных нагрузках на медиков, о нехватке в обществе знаний о том, как оказывать необходимую помощь до приезда скорой, и тому подобном", - отмечает член Сейма Т. Томилинас.

По словам парламентария, бывают случаи, когда медикам приходится оставлять одного пациента, не завершив оказание помощи, и спешить к другому, чья жизнь находится в опасности.

"Работники скорой помощи не должны быть вынуждены выбирать, чью жизнь спасать, система должна обеспечить достаточное количество экипажей, чтобы ответить на вызовы всех пациентов", - сказал член Сейма.

По словам Т. Томилинаса, предстоящая централизация – хорошее решение, но переходное время может стать опасным для тех, кто нуждается в скорой медицинской помощи.

С 1 июля начинается централизация скорой медицинской помощи, все автомобили и медицинские бригады будут переданы в ведение Министерства здравоохранения, отмечается в пресс-релизе.

"Поликлиники знают, что автомобили скорой помощи скоро перейдут в ведение министерства, поэтому у них уже нет заинтересованности инвестировать в обновление оборудования, заботиться о комплектации скорой помощи, выделять на это дополнительные средства.

Министерство со своей стороны возьмет на себя финансовые обязательства только после начала централизации, поэтому у нас есть полгода, когда вопрос жизни и смерти – в прямом смысле – ни для кого не является приоритетом (...)", - подчеркивает Т. Томилинас.