2024.09.10 09:30

Демократы представили кандидатов в новое правительство: премьер-министром стал бы Сквернялис

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Саулюс Сквернялис
Саулюс Сквернялис
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Союз демократов „Во имя Литвы“ представил своих потенциальных кандидатов в новое правительство, которое в случае успеха возглавит бывший премьер-министр Саулюс Сквернялис. На должность министра иностранных дел демократы предлагают бывшего еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса, на должность министра обороны – Гедримаса Еглинскаса, который баллотировался на президентских выборах, в случае успеха Министерство финансов возглавил бы член Сейма Лукас Савицкас.

На пост министра коммуникаций и транспорта партия предложит Альгирдаса Буткявичюса и на пост министра здравоохранения – Роланду Лингене.

Министерство экономики и инноваций возглавила бы Екатерина Рояка, Министерство энергетики – Жигимантас Вайчюнас, Министерство социальной защиты и труда – Линас Кукурайтис, Министерство окружающей среды – Томас Томилинас, Министерство культуры – Беньяминас Жельвис, Министерство сельского хозяйства – Кястутис Мажейка, Министерство образования, науки и спорта – Вилия Таргамадзе, Министерство внутренних дел – Раса Паварене, Министерство юстиции – Юлюс Арлаускас.

Выборы в Сейм состоятся 13 октября.

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