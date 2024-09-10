Демократы представили кандидатов в новое правительство: премьер-министром стал бы Сквернялис

На пост министра коммуникаций и транспорта партия предложит Альгирдаса Буткявичюса и на пост министра здравоохранения – Роланду Лингене.
Министерство экономики и инноваций возглавила бы Екатерина Рояка, Министерство энергетики – Жигимантас Вайчюнас, Министерство социальной защиты и труда – Линас Кукурайтис, Министерство окружающей среды – Томас Томилинас, Министерство культуры – Беньяминас Жельвис, Министерство сельского хозяйства – Кястутис Мажейка, Министерство образования, науки и спорта – Вилия Таргамадзе, Министерство внутренних дел – Раса Паварене, Министерство юстиции – Юлюс Арлаускас.
Выборы в Сейм состоятся 13 октября.