2024.06.10 13:00

Демократический союз "Во имя Литвы" обвиняет консерваторов в слишком низкой явке на выборах в ЕП

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс
Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Как утверждает еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, правящие приложили слишком мало усилий для привлечения большего числа избирателей на состоявшиеся в воскресенье выборы в Европейский парламент (ЕП). По его мнению, консерваторы могли бы проявить больше инициативы для организации выборов в Европарламент одновременно со вторым туром президентских выборов.

„Я думаю, что всегда можно приложить больше усилий“, – сказал В. Синкявичюс на пресс-конференции в понедельник.

„Мы знаем, что двум политическим силам очень выгодны такие выборы, когда явка низкая. Это Союз Отечества и избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС). Сомневаюсь, что ИАПЛ-СХС могла на это сильно повлиять, но Союз Отечества мог бы“, – добавил он.

Однопартийца поддержал лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис. По его словам, не было предпринято никаких усилий для организации выборов в Европарламент вместе со вторым туром президентских выборов.

„С экономической точки зрения можно было бы сэкономить почти 18 млн евро. Однако в данном случае ничего не было сделано для того, чтобы эти выборы в Европарламент совпали со вторым туром президентских выборов“, – сказал С. Сквернялис.

Экс-премьер подчеркнул, что избиратели склонны отделить ЕП от национальной политики.

„Надо, чтобы люди осознали, что Европейский парламент не отделен от национальной политики“.

Мысль о том, что Брюссель находится где-то далеко, приводит к тому, что приходит очень мало людей. Видимо, здесь одна из задач наших представителей – сделать так, чтобы не нужно было искать, к чему бы добавить выборы в ЕП, чтобы привлечь избирателя“, – размышлял он.

На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества-Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.

По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.

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