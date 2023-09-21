Демократический союз "Во имя Литвы" выходит из соглашения партий по обороне

В нем сказано, что демократы осуждают систематические действия министра внутренних дел и всего правительства по снижению безопасности Литвы.

"Своими делами мы доказали ответственное отношение к безопасности Литвы, мы готовы и в будущем участвовать в укреплении устойчивости Литвы и ее оборонных мощностей. Мы не согласны быть частью лицемерной политики правящих в сфере безопасности, поэтому выходим из соглашения по обороне", – сказал председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис.

В пресс-релизе партии сказано, что сегодняшние действия правящих "пожирающих" Службу общественной безопасности, унижающих способности ее сотрудников и бульдозером пропихивающих упразднение полицейских комиссариатов Алитуса, Мариямполе, Утены, Таураге и Тяльшяй ясно показывают их отношение к безопасности страны.