Демократический союз "Во имя Литвы" рассматривает неожиданного кандидата на пост президента

Отделения партии в числе таких кандидатов, как Саулюс Сквернялис и Линас Кукурайтис, рассматривают и вариант выдвижения на этот пост бывшего заместителя секретаря НАТО Гедримаса Еглинскаса.
Глава администрации партии Арнольдас Пикжирнис сказал Delfi, что партия утвердит кандидата в ноябре.
"Наша община сейчас активно обсуждает вопрос возможных кандидатов на трех выборах. Окончательный ответ у нас будет в ноябре", – заметил он.
Пикжирнис подтвердил, что что рассматривают и кандидатуру Еглинскаса.
"Что касается упомянутых вами кандидатов – могу подтвердить, что их называют потенциальными кандидатами нашей партии. Это и лидер партии Саулюс Сквернялис и экс-глава Соцмина Линас Кукурайтис.
Бывший заместитель секретаря НАТО Гедримас Еглинскас не является членом нашей партии, у него есть статус друга партии, но могу подтвердить, что есть отделения, которые рассматривают возможность выдвижения его кандидатуры", – сказал Пикжирнис.
Delfi напоминает, что президентские выборы в Литве состоятся в мае 2024 года.