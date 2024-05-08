Дело об антисемитских заявлениях экс-депутата Жемайтайтиса передано в суд

Как сообщили в прокуратуре, старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры после составления обвинительного заключения передал дело в Вильнюсский окружной суд.
По данным прокуратуры, собранная в ходе досудебного расследования информация позволяет обоснованно полагать, что тогдашний депутат Сейма Р. Жемайтайтис 8 мая, 13, 14 и 15 июня 2023 г. в своем личном аккаунте социальной сети Facebook опубликовал тексты, в которых предположительно публично оскорблял, унижал и разжигал ненависть к группе лиц еврейской национальности.
В обвинительном заключении указывается, что Р. Жемайтайтис, будучи государственным политиком, депутатом Сейма, в публичных текстах, опубликованных в социальных сетях, стремился разжечь вражду и спровоцировать нетерпимость к евреям, обвиняя евреев как национальную группу в ответственности за реальный или мнимый проступок, совершенный отдельным евреем или группой евреев, или даже за действия, совершенные неевреями.
В обвинительном заключении также указывается, что Р. Жемайтайтис, будучи депутатом Сейма, в своем выступлении на пленарном заседании Сейма 9 мая 2023 г., публично распространил идею нормализации антисемитизма, направленную против лиц еврейской национальности, унижая и разжигая ненависть к группе лиц и принадлежащих ей лицам из-за их национальной принадлежности.
Тогдашний депутат Сейма Р. Жемайтайтис также обвиняется в том, что в своих постах в социальной сети, опубликованных 13, 14 и 15 июня 2023 г., публично грубо умалял геноцид еврейского народа (Холокост), совершенный нацистской Германией на территории Литвы, делая это в насмешливой и оскорбительной форме.
Главная избирательная комиссия 2 апреля удовлетворила заявление Р. Жемайтайтиса об отказе от мандата депутата Сейма.