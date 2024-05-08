Дело об антисемитских заявлениях экс-депутата Жемайтайтиса передано в суд

Как сообщили в прокуратуре, старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры после составления обвинительного заключения передал дело в Вильнюсский окружной суд.

По данным прокуратуры, собранная в ходе досудебного расследования информация позволяет обоснованно полагать, что тогдашний депутат Сейма Р. Жемайтайтис 8 мая, 13, 14 и 15 июня 2023 г. в своем личном аккаунте социальной сети Facebook опубликовал тексты, в которых предположительно публично оскорблял, унижал и разжигал ненависть к группе лиц еврейской национальности.