Delfi.EE поговорил с Петром Порошенко. Главное из интервью экс-президента Украины

Об Эстонии и ее реакции на войну в Украине

Учитывая размер вашей экономики, Эстония оказывает самую крупную пропорциональную поддержку обороноспособности Украины в мире. Во время моего президентства и после него Эстония поддерживала борьбу за наш суверенитет и целостность, способствовала отражению российской агрессии. Я гулял сегодня по вашим улицам с вашими депутатами и министрами, это было вау! [...] Я практически никогда не видел столько украинских флагов ни в одной стране, разве что в Польше. Они повсюду! Я познакомился со многими украинцами, и не я, а мои эстонские коллеги приветствовали их словами "Слава Украине!"

Об участии в обороне Украины

Сейчас я поддерживаю около тридцати бригад (в бригаде около четырех тысяч человек — Ред.). Сначала мы раздали 30 тысяч единиц оружия: автоматы Калашникова, гранатометы со складов минобороны и МВД. Более 35 тысяч киевлян с оружием в руках были готовы выступить против русских солдат. Потому что менее чем за сутки российские танки подошли к Киеву. Танки вышли из Житомира на Оболонь, пригород Киева, танки вышли на бульвар Победы, ведущий в центр Киева. Там как раз была позиция нашего батальона, мы стояли под Бучей, Ирпенем, Гостомелем, готовые защищать столицу с оружием в руках. Многие из нашего батальона там погибли. И второе: через несколько дней, когда мы увидели катастрофу, устроенную русскими в Буче, мы на бронированных автобусах перевезли около 3000 жителей в безопасное место, за восемь километров. Жители Бучи, Ирпеня, старики, инвалиды, дети. Это заняло три дня.

Об ожидании войны

Я горжусь тем, что в 2014-2015 годах мы создали ситуацию, при которой удалось избежать полномасштабной войны в течение восьми лет. [...] Я знал как минимум за год, потому что первые данные пришли в середине 2021 года. У нас были разные источники: из разведки, из прессы. И я точно знаю, что украинские власти получили негласную разведывательную информацию о вторжении русских в начале 2022 года. [...] Я, конечно, был бы готов поговорить о том, кто виноват в неподготовленности, но сделаю это в первый же день после победы.

О Зеленском и его команде

24 февраля я позвонил президенту Зеленскому, мы договорились о встрече. Я сказал ему, что во время войны больше нет оппозиции, нет больше президента. [...] Вы все время хотите, чтобы я критиковал Зеленского. Я не собираюсь этого делать. [...] Президент уже не номер один! Большинство решений Зеленскому даже не известно, а в некоторых решениях глава Офиса Ермак является номером один, создавая мафиозные инструменты, которые разрушат европейские перспективы моей нации. Я делаю все возможное, чтобы не позволить им сделать это.

О собственной роли в реформировании армии

Я был главнокомандующим вооруженными силами Украины пять самых сложных лет. Так что я был реформатором армии. [...] Мы создали армию на основе бригад, а не дивизий (дивизия — это относительно громоздкая единица в 10-15 тысяч человек, от которой отказались современные армии — Ред.), мы создали совершенно новую структуру, мы изменили соотношение между солдатами и офицерами, мы создали совершенно иной порядок принятия решений, боеспособность, в основе которой лежит умелое применение разведки.

О продаже телеканала и борьбе с олигархами

Да, я его продал, за реальную цену. Но деньги придут через 10-15 лет. [...] Борьба с олигархами заканчивается у нас монополизацией СМИ! Страна сама становится олигархом. И те, кто контролирует это в интересах государства, все медиа-ресурсы. [...] Я абсолютно уверен, что единственным человеком, которому принадлежит телеканал в Украине, является Коломойский. Но смотрите, так мы не войдем в Евросоюз. [...] Мой 5-й канал и еще один отключили без решения суда. Без причины. Самый патриотичный телеканал, поддержавший две революции, защищавший национальные ценности, независимость, просто отключили

О русском языке

Я вырос в русскоязычной семье. Я думаю, что могу говорить по-русски лучше многих российских политиков. Мое отношение к русскому языку изменилось в 2014 году, когда Путин пытался объяснить всему миру, что он вторгся в Украину, потому что хочет защитить русскоязычных. Он хочет, чтобы "русский мир" был и в Эстонии. И я просто показываю, что один из самых эффективных способов остановить Путина — это перестать говорить по-русски во время публичных выступлений. Говорите дома на любом языке, на каком хотите. Но у себя дома после начала войны мы перешли на украинский язык. [...] В Эстонии никому не запрещено говорить по-русски. Но было бы странно, если бы кто-то публично заявил, что у него есть конституционное право говорить по-русски, если он живет в Эстонии. Если вы живете в Украине, пожалуйста, выучите украинский язык и говорите на нем.

О вине русских и россиян

Многие русскоязычные украинцы защищают свою землю с 2014 года. Но путинские русские люди убивали русскоязычных украинцев в Буче, Ирпене, Мариуполе, Северодонецке, Рубежном. Убивает не Путин. Это русские люди, которые едут в мою страну убивать. Зачем? Хорошо, если ты солдат и сражаешься с другим солдатом, я понимаю. [...] Теперь это ответственность всего российского народа. Они были отравлены. Годами. Вина лежит на тех россиянах, которые считают, что Россия превыше всего, что русские имеют право делать то, что не позволено делать украинцам или эстонцам. Что это? Фашизм. Поэтому к этому народу еще долгое время надо относиться очень осторожно.

О послевоенной Украине

Нам не нужны горы долларов. Это абсолютно непрофессиональный подход. Нам претит мысль о том, что деньги налогоплательщиков из Эстонии или США идут в Украину, чтобы мы купили себе лучшее будущее. [...] Это не американский и не европейский метод. Это советский стиль. Нам сейчас нужен совсем другой, натовский и европейский стиль. Проект за проектом с выделенными разработчиками, с отдельной функцией управления. С тендерами. Тогда для коррупции просто нет места. Я ненавижу идею о том, что кто-то в правительстве или среди чиновников получает право принимать решения.

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