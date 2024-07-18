Delfi получило письмо: Кто из литовских евродепутатов потребовал лишить Венгрию права голоса в ЕС

Этот документ от 15 июля получило в свое распоряжение Delfi.

„Венгерское председательство в Совете Европейского союза еще только началось, а премьер-министр Орбан уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя Совета“, - говорится в письме.

Орбан отправился на встречи с Путиным и Си Цзиньпином, хотя не имел на это мандата Евросоюза, подчеркивают депутаты: „Такое поведение равносильно узурпации полномочий и прерогатив государств-членов ЕС в области внешней политики“.