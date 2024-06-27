Декларации об имуществе руководителей страны: самые богатые - семья спикера Сейма

Также семья В. Чмилите-Нильсен задекларировала 46 тыс. евро заемных средств за предыдущий год и указала, что у них есть 21 тыс. евро невыплаченного долга. По сравнению с прошлым годом стоимость имущества семьи и имеющиеся задолженности главы парламента практически не изменились.
Президент Гитанас Науседа за предыдущий год задекларировал несколько более скромные активы, чем спикер Сейма. Глава страны вместе с супругой Дианой владеет различными активами на сумму чуть более 766 тыс. евро. Это примерно на 5 тыс. меньше, чем в 2022 году. Однако супруги задекларировали гораздо меньшие долги – 27 тыс. евро. В прошлом году эта сумма составляла 48,5 тыс. евро.
Наименьшие активы в прошлом году, чуть более 329 тыс. евро, задекларировала премьер-министр Ингрида Шимоните. Однако имущество политика в прошлом году по сравнению с 2022 годом увеличилось примерно на 43 тыс. евро. Глава Правительства также взяла в долг чуть больше 46 тыс. евро. Ее задолженность за год снизилась примерно на 5 тыс. евро.
Согласно новейшим данным деклараций об имуществе политиков, в 2023 году самым большим состоянием среди политиков обладали супруг Иоланты Качинскайте, заместителя директора Центрального агентства управления проектами, бизнесмен Аудрюс Закас, значительно опередив Аустею Ландсбергене, жену министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, которая в прошлом году занимала первое место.