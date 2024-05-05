Дебаты Вегеле и Науседы в Лукишской тюрьме: кандидаты продолжают критиковать друг друга

В ходе президентских дебатов независимой сети политического мониторинга "Знаю, что выбираю" в субботу И. Вегеле спросили о его отношении к тайваньскому представительству.

Адвокат неоднократно подвергал сомнению отношения тайваньской инвестиционной компании Teltonika и Г.Науседы - якобы из-за того, что действующий президент поддерживает внешнюю политику Литвы в отношении Тайваня, Г.Науседа, баллотирующийся на второй срок, получил финансовую поддержку от основателя компании Teltonika Арвидаса Паукштиса.

Однако в ходе дебатов было замечено, что И.Вегеле сам руководит компанией Internetinė prekyba, которая реализует продукцию китайских брендов. Видит ли он в этой ситуации конфликт интересов, И. Вегеле не дал четкого ответа. Однако он еще раз упомянул о поддержке, которую получил Г.Науседа.