Дебаты Вегеле и Науседы в Лукишской тюрьме: кандидаты продолжают критиковать друг друга

В ходе президентских дебатов независимой сети политического мониторинга "Знаю, что выбираю" в субботу И. Вегеле спросили о его отношении к тайваньскому представительству.
Адвокат неоднократно подвергал сомнению отношения тайваньской инвестиционной компании Teltonika и Г.Науседы - якобы из-за того, что действующий президент поддерживает внешнюю политику Литвы в отношении Тайваня, Г.Науседа, баллотирующийся на второй срок, получил финансовую поддержку от основателя компании Teltonika Арвидаса Паукштиса.
Однако в ходе дебатов было замечено, что И.Вегеле сам руководит компанией Internetinė prekyba, которая реализует продукцию китайских брендов. Видит ли он в этой ситуации конфликт интересов, И. Вегеле не дал четкого ответа. Однако он еще раз упомянул о поддержке, которую получил Г.Науседа.
"Мне нравится компания Teltonika, но не нравятся политики, которые получают от нее прибыль", - заявил И. Вегеле во время субботних дебатов.
Реакция главы страны Г.Науседы не заставила себя долго ждать. "Получают ли некоторые политики средства от своих родителей и братьев?" - спросил Г. Науседа, имея в виду компанию Vilpra, которой управляет семья И. Вегеле.
По данным Главной избирательной комиссии Литвы, И. Вегеле получил поддержку от своего отца Альгирдаса Стасе Вегеле и брата Мартинаса Вегеле. Родственники пожертвовали кандидату максимально разрешенную сумму — по 17,9 тыс. евро каждый. Отец политика является основным акционером Vilpra, а брат — директором компании.
Президентские выборы пройдут 12 мая.