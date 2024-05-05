2024.05.05 12:00

Дебаты Вегеле и Науседы в Лукишской тюрьме: кандидаты продолжают критиковать друг друга

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Кандидаты в президенты - адвокат Игнас Вегеле и претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа - продолжают критиковать друг друга из-за поддержки, которую они получают от представителей бизнеса, а также возможного конфликта общественных и частных интересов.

В ходе президентских дебатов независимой сети политического мониторинга "Знаю, что выбираю" в субботу И. Вегеле спросили о его отношении к тайваньскому представительству.

Адвокат неоднократно подвергал сомнению отношения тайваньской инвестиционной компании Teltonika и Г.Науседы - якобы из-за того, что действующий президент поддерживает внешнюю политику Литвы в отношении Тайваня, Г.Науседа, баллотирующийся на второй срок, получил финансовую поддержку от основателя компании Teltonika Арвидаса Паукштиса.

Однако в ходе дебатов было замечено, что И.Вегеле сам руководит компанией Internetinė prekyba, которая реализует продукцию китайских брендов. Видит ли он в этой ситуации конфликт интересов, И. Вегеле не дал четкого ответа. Однако он еще раз упомянул о поддержке, которую получил Г.Науседа.

"Мне нравится компания Teltonika, но не нравятся политики, которые получают от нее прибыль", - заявил И. Вегеле во время субботних дебатов.

Реакция главы страны Г.Науседы не заставила себя долго ждать. "Получают ли некоторые политики средства от своих родителей и братьев?" - спросил Г. Науседа, имея в виду компанию Vilpra, которой управляет семья И. Вегеле.

По данным Главной избирательной комиссии Литвы, И. Вегеле получил поддержку от своего отца Альгирдаса Стасе Вегеле и брата Мартинаса Вегеле. Родственники пожертвовали кандидату максимально разрешенную сумму — по 17,9 тыс. евро каждый. Отец политика является основным акционером Vilpra, а брат — директором компании.

Президентские выборы пройдут 12 мая.

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