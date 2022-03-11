"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины. После войны свободный мир должен быть более правдивым, более чутким и более солидарным. Это не означает, что не придется преодолевать сложных вызовов, но слова о том, что мы можем черпать силы из прошлого станут еще крепче. Давайте укреплять, растить и защищать имеющуюся свободу. Да здравствует свободная Литва и да здравствует свободная Украина!" - поздравила с 11 марта Ингрида Шимоните.